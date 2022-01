La pasta è sempre la pasta. Un po’ come la mamma, ma in questo caso parliamo di cucina e non degli affetti più cari.

Noi italiani non possiamo rinunciarci, neppure quando siamo in vacanza. Durante i viaggi all’estero, diventa un vero dramma riuscire a trovare un ristorante italiano che ci prepari un piatto di spaghetti come si deve.

Non pretendiamo tanto, ci accontentiamo di un po’ di salsa con un filo d’olio d’oliva. Se poi aggiungiamo anche una spolverata di parmigiano grattugiato, allora abbiamo fatto bingo.

La semplicità è al centro della tradizione culinaria italiana e alcuni piatti ne sono proprio l’emblema.

Accanto alla classica pasta con il sugo amata in tutto il Mondo, ogni regione dello stivale ha i suoi manicaretti tradizionali.

Oggi, Noi della Redazione presenteremo ai nostri fidati Lettori una ricetta incredibilmente semplice e originaria della meravigliosa città di Napoli, la pasta alla disgraziata. Vediamola subito.

Gli ingredienti sono davvero genuini, il che rende questo piatto perfetto anche per chi vuole tenersi in forma e restare leggero.

Per 4 persone ci serviranno:

340 grammi di mezzanelli;

350 grammi di pomodori pelati;

olio, sale e prezzemolo q.b.;

1 spicchio d’aglio;

un pizzico di peperoncino in polvere.

Per prima cosa, tritiamo l’aglio e lasciamolo rosolare in padella con un po’ d’olio. Dopo qualche minuto, aggiungiamo i pomodori già pelati, saliamo leggermente e copriamo con un apposito coperchio, cuocendo a fuoco molto basso.

Tritiamo anche il prezzemolo e aggiungiamolo al nostro sugo. Mescoliamo e lasciamo cuocere fino a poco prima di scolare la pasta. Uniamo i nostri mezzanelli al condimento, continuiamo a mescolare e concludiamo con il peperoncino. Serviamo e gustiamoci questo delizioso e semplicissimo piatto.

Mangia e bevi

La ricetta originale della pasta alla disgraziata ci immergerebbe nella tradizione degli antichi sapori napoletani e dobbiamo anche abbinarla ad un buon vino.

In un articolo di pochi giorni fa, abbiamo suggerito un elenco di vini rossi da acquistare online o al supermercato ad un ottimo prezzo. Il costo per ciascuno non supera gli 11 euro e le ottime recensioni dei consumatori sono sicuramente un chiaro segno della loro qualità.

Buon vino e buon cibo insieme ai nostri cari, cosa potremmo chiedere di meglio?

