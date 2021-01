Il ragù non può mancare nella cucina delle famiglie italiane. La ricetta originale del ragù alla napoletana, da preparare il giorno prima, è una salsa profumata e piena di tradizione. La sua origine non è molto antica; infatti, la ricetta è stata creata verso la metà del ‘700, trasformando una salsa in una vera tradizione domenicale. Ecco la ricetta originale che contiene manzo e prosciutto.

Ingredienti del ragù alla napoletana

Tutti gli ingredienti di questa ricetta sono tipici della terra del Sud, ma si trovano dovunque, perché sono ingredienti semplici e genuini. Ecco l’elenco completo:

a) un chilo di carne di manzo a fette;

b) 200 gr di concentrato di pomodoro;

c) una bottiglia di pomodoro da 750 gr;

d) due cucchiai di olio;

e) 70 gr di sugna (si consiglia quella fatta in casa);

f) 70 gr di lardo;

g) 80 gr di pancetta;

h) 80 gr di prosciutto crudo;

i) due spicchi di aglio;

j) una cipolla;

k) vino rosso quanto basta;

l) prezzemolo;

m) sale quanto basta.

La ricetta originale del ragù alla napoletana, da preparare il giorno prima

La preparazione del ragù è semplice, ma i tempi di cottura sono lunghi (circa 6/7 ore). Questa è la ricetta originale del ragù alla napoletana dal sapore unico. Il segreto è proprio il tempo di cottura a fuoco lento. Ma vediamo come preparare il sugo.

Tagliare a dadini metà pancetta e metà prosciutto e appoggiarle sulle fette di carne aggiungendo un po’ di prezzemolo sminuzzato. Arrotolare e legare le fettine di carne con dello spago da cucina. Su un tagliere fare un “battuto” con il lardo, la pancetta e il prosciutto rimanente, il prezzemolo e l’aglio.

Tagliare in modo sottile la cipolla e metterla in un tegame con olio e sugna. Mescolare finché non diventa dorata. A questo punto, versare il “battuto” e aggiungere la carne arrotolata. Rosolare bene il tutto.

A fiamma bassa aggiungere un po’ di vino lasciandolo sfumare. Girare spesso e fare attenzione a non bruciare gli ingredienti. Versare il pomodoro e il concentrato. Mescolare continuamente fino a quando il pomodoro non assume un coloro intenso.

Aggiungere il sale a piacere. Far cuocere il sugo a fuoco lento, fino a quando non diventi di colore scuro e denso.

Amalgamando tutti gli ingredienti, i sapori si uniscono rendendo la ricetta originale del ragù alla napoletana, da preparare il giorno prima, un sugo ideale da presentare nei pranzi domenicali.