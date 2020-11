Per un primo piatto gustoso e cremoso, magari per il pranzo della domenica, ecco la ricetta originale degli spaghetti alle vongole e pomodorini alla napoletana. Supponendo una preparazione per cinque persone, servono 1 chilo di vongole veraci, mezzo chilo di spaghetti, mezzo chilo di pomodori di Pachino, 6 cucchiai di olio extravergine, 2 spicchi d’aglio e 4 cucchiai di prezzemolo fresco tritato.

Preparazione

Occorre comprare 1 chilo di vongole veraci e metterle a bagno per una notte in acqua fredda con l’aggiunta di una manciata di sale grosso. Fare quindi il ricambio d’ acqua ogni 4 ore, al fine di spurgare le vongole eliminando la sabbia.

La mattina successiva togliere tutte le vongole che sono rimaste chiuse, e sgusciarne la metà mentre l’acqua è stata filtrata con un colino e messa da parte. In una padella ora si possono cuocere le vongole a fiamma media per 3 minuti con il coperchio.

Mettere in un’altra padella capiente i pomodorini di Pachino, lavati e tagliati a metà. Farli rosolare sempre per 3 minuti a fiamma media con i 2 spicchi d’aglio e con il prezzemolo tritato. Ora si possono aggiungere ai pomodorini le vongole e l’acqua filtrata per una cottura di circa 5 minuti. Rigorosamente a fuoco basso dopo l’ebollizione, e comunque fino a quando in padella non si formerà una cremina densa.

A questo punto gli spaghetti, cotti a parte al dente, si possono aggiungere in padella al fine di amalgamare per 3 minuti senza coperchio a fiamma media. Aggiungere uno o due mestoli di acqua di cottura della pasta. Quando l’acqua sarà stata completamente assorbita aggiungere un altro cucchiaio d’olio extravergine di oliva ed eventualmente aggiustare con il sale amalgamando bene. Servire subito gli spaghetti in tavola facendo cadere su ogni piatto di portata una manciata di prezzemolo fresco tritato.