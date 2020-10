I friggitelli sono una varietà di peperoncini dolci riconoscibili per la loro forma allungata. Si chiamano così perché la ricetta standard per cucinarli è quella della frittura con un filo d’olio extravergine di oliva. Ma in realtà i friggitelli si possono preparare e mangiare pure facendo a meno della padella. Per esempio, ecco la ricetta leggera e facile da preparare per i friggitelli al forno.

Scegliere di cucinare i friggitelli al forno, come contorno o come secondo piatto, significa infatti portare a tavola rispetto al fritto un piatto che è più leggero. E che è decisamente meno unto. Con l’ulteriore vantaggio che, con una buona ricetta, il sapore dei friggitelli al forno non si discosterà di molto da quelli cucinati in padella.

Ecco la ricetta leggera e facile da preparare per i friggitelli al forno

Per preparare i friggitelli da mettere nella teglia occorre prima lavarli bene in acqua corrente, e poi tamponarli in modo tale che siano ben asciutti. Utilizzando per il forno una teglia antiaderente basterà posizionare i friggitelli e procedere con il condimento. Per prepararli in modo semplice basterà un filo d’olio con l’aggiunta di aglio schiacciato. Dopodiché basterà semplicemente cuocere per una ventina di minuti con il forno ad una temperatura di 180 gradi centigradi.

Questo è il modo più semplice ed alternativo per la cottura dei friggitelli al forno anziché in padella. Ma il piatto si può rinforzare in tanti modi. Per esempio, procedendo con il condire i friggitelli con un filo d’olio e con la cipolla affettata ed i pomodorini. Così come il piatto si può completare pure aggiungendo delle olive dolci.

Quando pronto servire in tavola fermo restando che i friggitelli sono buonissimi da mangiare pure quando questi sono freddi. Morbidi e leggermente dorati inoltre, come sopra accennato, i friggitelli al forno rappresentano pure un contorno gustoso e robusto per i secondi piatti che sono a base di carne o di pesce.