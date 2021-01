Le melanzane sono un ortaggio assolutamente versatile con cui poter realizzare moltissime ricette diverse. Sicuramente fritte tirano fuori tutto il loro potenziale e ci permettono di realizzare dei primi piatti succulentissimi.

Ma possono essere utilizzate anche per un secondo piatto super sfizioso che farà impazzire grandi e piccini. Questa ricetta ci permetterà di realizzare dei cordon bleu di melanzane.

I cordon bleu solitamente sono realizzati con carne di pollo o di tacchino, farcita con prosciutto e formaggio, passati in una doppia panatura di fraina e pangrattato, e infine fritti.

Noi, invece, li realizzeremo in una versione vegetariana, che quindi potrà andare bene per carnivori e non. Ciò non toglie che al ripieno potrà essere aggiunto anche del prosciutto se si preferisce. O qualunque altro ingrediente, in base ai propri gusti. Ma vediamo subito come realizzarli.

Spesa per quattro persone

a) Due melanzane tonde;

b) 200 grammi di formaggio a pasta filante;

c) 30 grammi di grana;

d) due uova;

e) un ciuffetto di basilico;

f) pangrattato, quanto basta;

g) farina, quanto basta;

h) sale, pepe, quanto basta;

i) olio per friggere (preferibilmente di semi di girasole).

La ricetta irresistibile dei cordon bleu di melanzane

Vediamo, dunque, come preparare questi irresistibili cordon bleu di melanzane.

Per realizzare i cordon bleu di melanzane si dovranno, innanzitutto, lavare e asciugare le melanzane per poi tagliarle a fette di massimo 2 cm. Riporre, quindi, le fette di melanzane così ottenute all’interno di un grande contenitore e cospargerle di sale grosso. Questo passaggio consentirà di eliminare l’amaro delle melanzane.

Dopo circa un’ora le nostre melanzane saranno pronte per essere condite.

Eliminare tutto il sale in eccesso e tamponarle, da ambo i lati, con della carta assorbente da cucina.

Ora prendere una fetta delle melanzane, riporci sopra un pezzo di formaggio a pasta filante, una spolverata di grana e una o due foglioline di basilico. Coprire la fetta appena farcita con una nuova fetta di melanzana, ottenendo così il cordon bleu.

Adesso sarà la volta delle panature. Passare il cordon bleu di melanzana prima nella farina, sia da un lato che dall’altro; poi nell’uovo, sempre da ambo i lati; e poi, sempre da ambo i lati, nel pangrattato. Ripetere questa operazione finché non saranno terminati gli ingredienti.

A questo punto prendere una bella padella capiente e antiaderente e mettere a scaldare l’olio. Una volta che l’olio sarà bene caldo, sarà possibile mettere a friggere i cordon bleu di melanzane. Circa 3/4 minuti per lato e saranno pronti, dorati e croccanti. Passarli sulla carta assorbente prima di servirli, in modo tale da togliere l’olio in eccesso.

Accompagnati da una fresca insalatina saranno un secondo gustoso e diverso dal solito cordon bleu di carne, che metterà d’accordo il palato di grandi e piccini.

Abbiamo visto, dunque, come realizzare la ricetta irresistibile dei cordon bleu di melanzane.