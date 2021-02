Quando il nostro cane ha poco appetito non sempre è perché non sta bene. Può succedere che si sia stancato di mangiare sempre i soliti croccantini. I croccantini che ci consigliano i nostri veterinari, di solito hanno tutti i macronutrienti necessari per una sana alimentazione. Esistono inoltre diverse tipologie di croccantini. Quelli con la carne, con il pesce ma anche quelli adatti a tutti i cani che soffrono di problemi di digestione.

È pur vero però che esattamente come noi anche i nostri cuccioli ogni tanto hanno bisogno di variare la loro dieta. È sicuramente sbagliato far mangiare ai nostri amici pelosi tutto quello che mangiamo noi, ma talvolta possiamo sperimentare qualche nuova ricetta da fargli assaggiare. Per sapere con certezza gli alimenti che i nostri cani possono ingerire è sempre consigliato consultare il nostro veterinario. Perciò vediamo insieme la ricetta gustosa che farà tornare l’appetito al nostro cane.

Gli ingredienti

È importante sapere che le grammature variano a seconda di quanto il nostro cane può e deve mangiare. Quindi dipendono dalla stazza e dal suo peso.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

100 grammi zucchine

50 grammi di carote

60 grammi di riso

50 grammi di macinato di manzo

Olio d’oliva

Il procedimento

Innanzitutto laviamo e tagliamo a piccole rondelle sia le zucchine che le carote. Mettiamole a bollire per una trentina di minuti finché non diventano morbide.

Nel frattempo posizioniamo sul fuoco un pentolino in cui andremo a cuocere i nostri 60 grammi di riso.

Per cucinare il manzo macinato basterà cuocerlo in padella con un po’ d’olio d’oliva.

Una volta cucinati tutti gli ingredienti, possiamo riporli all’interno di un contenitore e mescolarli. È importante lasciar raffreddare il tutto qualche minuto in frigo prima di dar da mangiare al nostro amico peloso.

Noteremo con quanta allegria il nostro cane riacquisterà l’appetito. Possiamo decidere di cucinare questa ricetta una o due volte a settimana alternandola con i soliti croccantini.

In questo modo il nostro cucciolo tornerà a mangiare con la stessa frequenza di sempre.

Ecco perciò svelata la ricetta gustosa che farà tornare l’appetito al nostro cane.