Negli ultimi giorni le vetrine delle pasticcerie si stanno popolando di un dolce assai amato. L’arrivo del freddo fa crescere la voglia di farci una coccola al cioccolato. Con del buon torrone! Il problema è che comprarlo può essere abbastanza costoso.

La ricetta golosa del torrone al cioccolato fatto in casa può portare una serie di vantaggi.

Innanzitutto, fa bene al portafogli. Poi, scegliendo gli ingredienti, sai cosa mangi, oltre al fatto che puoi personalizzare il gusto secondo le tue preferenze.

Infine se coinvolgi nella preparazione partner e/o bambini, una semplice ricetta diventa un bel passatempo!

Vi proponiamo due versioni. Una con le nocciole e l’altra con la frutta candita.

La ricetta golosa del torrone al cioccolato fatto in casa

Ingredienti per 2 torroni:

600 gr di cioccolato fondente

700 gr di cioccolato bianco

200 gr di cioccolato al latte

700 gr di crema spalmabile alle nocciole

250 gr di nocciole

250 gr frutta candita

Avrai bisogno di due stampi rettangolari in silicone o con una copertura antiaderente.

Procedimento

Per prima, ci occupiamo della creazione della crosta. Prendiamo 2/3 del cioccolato fondente sminuzzato e lo facciamo sciogliere a bagno maria in maniera omogenea. Versiamo metà del cioccolato sciolto dentro gli stampini e con l’aiuto di un pennello da cucina distribuiamo uniformemente sul fondo e sui lati. Poniamole poi in frigo.

Passiamo ora alla preparazione della farcitura.

Proponiamo 2 versioni, una con le nocciole e l’atra alla frutta candita, ma potete divertirvi a creare vari gusti!

Tostiamo le nocciole nella padella per un paio di minuti. Facciamo sciogliere poi a bagnomaria, il cioccolato bianco e quello al latte. Una volta liquidi, aggiungiamo la crema alla nocciola e togliamo il tutto dal fuoco. Mescoliamo bene fino a raggiungimento di un composto omogeneo.

Dividiamo in due ciotole. In una, aggiungiamo le nocciole tostate e nell’altra, la frutta candita.

Lasciamo raffreddare il tutto fuori dal frigo.

Quando la crosta dentro gli stampini è diventata bella solida, versiamo le farciture (ormai fredde) e con l’aiuto della spatola livelliamo il tutto. Così otterremo uno stampino con la farcitura alle nocciole intere e l’altro al gusto di frutta candita.

Mettiamo entrambi gli stampini in frigo per 5 ore.

Passato il tempo necessario, sciogliamo a bagnomaria il cioccolato fondente rimasto e lo lasciamo intiepidire.

Dopodiché, lo versiamo negli stampini, creando così l’ultimo lato di crosta. Riponiamo il tutto in frigo per altri 30-40 minuti, o finché il cioccolato non si solidifichi completamente.

Poi basta estrarre i tuoi buonissimi torroni, affettarli e gustarli!

