La ricetta golosa dei totani ripieni di ricotta e spinaci al sugo

Si ispira alla tradizione culinaria ligure che usa come protagonista il calamaro, ed è la ricetta golosa dei totani ripieni ricotta e spinaci al sugo.

Un piatto ricco e gustoso da proporre in tavola che piacerà anche ai bambini per il suo sapore delicato. Necessita di una lenta cottura per ammorbidire il pesce, ma il risultato sarà spettacolare.

Il totano è reperibile da aprile a settembre, ha un colore rosato e a differenza del calamaro ha le pinne più corte e triangolari, ma in primo luogo è molto più economico.

Gli ingredienti per farcire 4 totani

300 gr di spinaci;

100 gr di ricotta (meglio se di pecora);

un uovo;

100 gr di pangrattato;

un cucchiaio di parmigiano;

2 spicchi d’aglio tritato;

sale e pepe;

olio extravergine d’oliva;

500 gr si passata di pomodoro;

3 acciughe;

trito di carote, cipolle e sedano;

un bicchiere di vino bianco.

Il procedimento

Per realizzare la ricetta golosa dei totani ripieni ricotta e spinaci al sugo innanzi tutto bisogna pulire molto bene i totani, che a volte possono contenere sabbia, soprattutto all’interno. Togliere le ossa, occhi e becco e staccare la testa che servirà nel ripieno, quindi tagliarla a pezzettini piccoli e rosolare in padella con l’aglio e mettere di lato.

Saltare nella stessa padella gli spinaci con olio e aglio e a cottura terminata mettere in un recipiente insieme alla ricotta, pangrattato, uovo, formaggio grattugiato, i pezzi dei tentacoli, sale e pepe.

Prendere i totani e delicatamente con un cucchiaio o una tasca da pasticciere inserire il ripieno per poco più della metà e chiudere con uno stuzzicadenti.

In una casseruola fare un soffritto con olio, cipolle, sedano, carote, aglio e acciughe e adagiare i totani per dorarli leggermente. Versare il bicchiere di vino, fare sfumare e solo dopo aggiungere la passata di pomodoro, un po’ di sale, pepe, fare cucinare con coperchio a fuoco basso per 40 minuti circa.

Un’altra ricetta deliziosa da fare usando ricotta e spinaci è questa.