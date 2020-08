La ricetta giusta per godervi i soldi e non metterli sotto il materasso. Dove tra l’altro sono improduttivi. E vengono erosi annualmente dall’inflazione. Siete pronti? Perché quello che stiamo per dirvi potrebbe davvero cambiarvi le prospettive. La ricetta giusta per godervi i soldi e non metterli sotto il materasso è… prima risparmiarli e poi investirli. E’ tutto qua. Come, dite voi? E’ tutto qua? Sì, esattamente. Non c’è nessun altro segreto. E sapete perché? Perché se prima non risparmiate, poi non potete fare niente. Ci sono tre semplici cose da fare con il denaro. Soprattutto in prospettiva futura. Guadagnarlo, risparmiarlo, investirlo. Il semplice e obbligatorio processo per generare ricchezza è tutto qui.

Pensateci. Investire senza risparmiare, che senso ha? Risparmiare senza guadagnare, che senso ha? Nessuno, vero? Per questo devono seguire, obbligatoriamente, questo ordine. Iniziamo ad affrontare la questione, quindi. Siete pronti? Continuate a leggere.

La ricetta giusta per godervi i soldi e non metterli sotto il materasso

Uno dei problemi della società attuale è che si risparmia poco. E risparmiare poco è una delle cose peggiori che si possono fare. Perché risparmiando poco state sacrificando il vostro futuro. E lo state facendo per godervi il presente. Quindi siete degli egoisti. Se siete coloro che vogliono tutto e subito potete anche smettere di leggere. Se non lo siete, siete ancora in tempo. Perché essere risparmiosi non significa essere taccagni o spilorci. No, tutt’altro. Significa essere lungimiranti, parsimoniosi, frugali e sobri. Perché risparmiare è l’unico modo per avere sempre più denaro da investire. Avete pochi soldi? Risparmiate per averne di più per investire. Avete molti soldi? Fate la stessa cosa. Perché un giorno potreste non averne più. Basta un attimo, per parafrasare una recente pubblicità televisiva di una nota casa di investimento.

Ogni volta che guadagnate qualcosa siete di fronte ad una scelta. Spenderlo o risparmiarlo. Ma, ovviamente, non dovete risparmiarlo tutto. Perché tra non spendere niente, mai, e risparmiare il 10, 20 o 30% del proprio reddito c’è una bella differenza. Quindi, come risparmiare? Adesso aprite bene le orecchie. Perché c’è un solo metodo sicuro per farlo. Non dovete risparmiare quanto vi avanza dopo che avete pagato le spese. Dovete sapere quanto mettere da parte prima. Molto prima. Davvero pensate di essere capaci di risparmiare sul serio se non lo pianificate prima? Sì? Congratulazioni. Siete bravi a mentirvi. Se invece siete onesti intellettualmente, avrete capito che è l’unica strada. L’unica per risparmiare davvero soldi.

Quanto risparmiare?

Questa è una bella domanda. E la sua soluzione è anche la risposta che ci serve. Prima di tutto, serve un cambio di mentalità. Veloce, rapido, immediato. Fate vostra questa frase di Warren Buffett. “Non risparmiare quello che ti rimane dopo le tue spese, ma spendi quello che ti rimane dopo aver risparmiato.” E detto da uno che, a quasi 90 anni vale circa 90 miliardi di dollari, non è male come saggezza. Passiamo a quanti soldi risparmiare. Tendenzialmente, tra il 10 e il 30% del vostro reddito. E dipende da quest’ultimo. Guadagnate meno di 1.500 euro? Risparmiate il 10%. Tra 1.500 e 3.000 euro potete salire al 15%. Tra 3.000 e 6.000 salite al 20%. Da 6.000 a 10.000 potete arrivare al 25%. Sopra i 10.000 il vostro obiettivo è il 30%.

Quanto lo abbiamo visto. Ma come risparmiare? Pochi semplici passi. Aprite un conto deposito nuovo, con le spese più basse possibili. Non fatevi dare carte o bancomat, non scaricate l’app della banca, e non operate online. Fate accreditare la percentuale che avete scelto sul conto deposito in automatico dalla vostra banca. E fatelo fare appena arriva l’accredito del vostro stipendio. Non toccate quei soldi fino a quando non dovrete investirli.

Ecco fatto. E’ tutto qui. Ma fatelo presto. Fatelo adesso. Perché con questa operazione, se ci pensate, avete fatto una cosa fondamentale. Avete spostato i vostri soldi dal vostro presente al vostro futuro. Futuro che sarà reso più sicuro dai vostri investimenti. Ne riparleremo presto.