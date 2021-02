La ricetta facilissima e veloce per far amare i carciofi anche ai bambini

Tra le non molte verdure fresche che la stagione invernale ci regala, poche sono più preziose del carciofo. Oltre ad essere un’ottima fonte di fibra, il carciofo è anche ricchissimo di vitamina C, vitamine del gruppo B, e preziosi sali minerali come fosforo, potassio e calcio, oltre al ferro, di cui è importante avere una fonte quotidiana.

Buonissimi consumati arrostiti o stufati, i carciofi possono anche essere consumati crudi, ma purtroppo non molti ne apprezzano il sapore. In particolare i bambini possono trovare il sapore dei carciofi poco congeniale, e spesso rifiutano di mangiarli.

Ma niente paura, con una ricetta semplice e veloce possiamo trasformare i carciofi in un piatto fresco e delizioso che piacerà anche ai bambini più schizzinosi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Ecco quindi la ricetta semplicissima e veloce per far amare i carciofi anche ai bambini

Ingredienti

carciofi crudi lavati e spuntati

scaglie di parmigiano o grana

succo di limone

prezzemolo fresco

sale q.b.

Prepariamo una freschissima e appetitosa insalata

Una ricetta semplicissima e veloce per far amare i carciofi anche ai bambini è una buonissima insalata invernale. Può essere preparata in un battibaleno, ecco come.

Innanzitutto, laviamo accuratamente i carciofi, eliminiamo le punte con le spine ed eliminiamo anche le foglie più esterne che possono risultare troppo dure e fibrose. Ecco qualche consiglio per evitare di macchiarsi le mani e i denti di nero quando si maneggiano e consumano carciofi crudi.

Una volta puliti i carciofi, tagliamoli a metà, e poi a fettine sottili. Posizioniamoli in una ciotola capiente e aggiungiamo abbondanti scaglie di parmigiano o grana. Aggiungiamo subito del succo di limone appena spremuto che impedirà ai carciofi di diventare neri, e saliamo.

Ora, affettiamo grossolanamente del prezzemolo fresco e aggiungiamolo all’insalata. Mescoliamo accuratamente e serviamo. Garantito che tutti i commensali, compresi i bambini, ameranno questo piatto semplice ma gustosissimo.