Quando cuciniamo, spesso è bene mettersi alla prova, per imparare ricette nuove che ci possono far diventare cuochi provetti. Allo stesso tempo, però, a volte è bene conoscere ricette molto facili, che si possono preparare in poco tempo e con poco sforzo. In questo modo possiamo mettere in tavola un piatto ottimo anche quando abbiamo poco tempo per cucinare.

Inoltre, la preparazione che conosceremo è perfetta per questi mesi freddi. Scopriamo, dunque, la ricetta facilissima e ricca di antiossidanti che non può mancare a dicembre.

Ingredienti

Cuciniamo una bella zuppa di lenticchie e vegetali vari. Si tratta di una preparazione davvero semplicissima, che però ci scalderà il cuore in questo freddo mese. Per prepararla avremo bisogno dei seguenti ingredienti:

85 grammi di lenticchie;

2 carote, tagliate in quattro per il lato lungo, e poi a dadini;

3 gambi di sedano affettati;

2 porri affettati;

2 cucchiai di passata di pomodoro;

1 cucchiaio di foglie di timo fresco;

3 spicchi d’aglio tritati;

1 cucchiaio di brodo vegetale in polvere;

1 cucchiaio di coriandolo.

Gli ingredienti, come possiamo vedere, sono molto semplici da reperire. Tra essi citiamo in particolare le lenticchie, perché secondo gli esperti potrebbero avere un effetto positivo sulla nostra salute. Esse, infatti, potrebbero aiutare ad aumentare il senso di sazietà, a causa del buon contenuto di fibre. Queste ultime inoltre, potrebbero anche avere effetti positivi sull’intestino.

Inoltre, le lenticchie hanno un buon contenuto di isoflavoni, che hanno proprietà antiossidanti. Infatti, permetterebbero di rallentare l’invecchiamento inibendo l’azione delle molecole dette radicali liberi sul nostro corpo.

Contengono, inoltre, una varietà di minerali, come il rame, lo zinco ed il selenio. Tuttavia, gli esperti consigliano di non esagerare con il consumo di lenticchie, soprattutto se si è predisposti alla colite, perché potrebbero peggiorare il problema.

La ricetta facilissima e ricca di antiossidanti che non può mancare a dicembre

Una volta che ci siamo procurati tutti gli ingredienti possiamo iniziare. C’è una buona notizia: questa ricetta è davvero semplicissima e ci vuole uno sforzo minimo a prepararlo. Iniziamo versando tutti gli ingredienti in una grande pentola. Poi, versiamoci sopra un litro e mezzo di acqua bollente e mescoliamo bene.

Copriamo la pentola e lasciamo cuocere a fuoco lento, per circa mezz’ora. Sapremo che la zuppa è pronta quando le verdure e le lenticchie sono tenere.

A fine cottura possiamo versare in piatti fondi e mangiare subito. In alternativa, se preferiamo una consistenza più liscia, possiamo frullare la zuppa in un frullatore o un robot da cucina. Il nostro rapidissimo piatto è pronto.

