Per molti preparare a casa i biscotti per il tè caldo ed anche per la prima colazione non è solo una consuetudine, ma è pure una passione irrinunciabile. E questo specie quando i biscotti da preparare sono talmente gustosi e soffici da sciogliersi in bocca, come i nutellotti.

Si tratta di biscotti il cui nome deriva dalla nota crema si cacao e nocciole che viene utilizzata per la preparazione. Ma non solo, anche per la guarnizione. Ecco allora la ricetta facile per preparare 50 nutellotti in soli quindici minuti. E ciò in quanto non serve nient’altro che farina, uova e, ovviamente la gustosa crema di cacao e nocciole.

Ecco gli ingredienti per la ricetta facile per preparare 50 nutellotti in soli 15 minuti

Supponendo di voler preparare 50 nutellotti, servono 350 grammi di crema di cacao e nocciole. Ed altri otto cucchiai per poi farcire unitamente a due uova e 300 grammi di farina di tipo 00. Per la preparazione si parte, muniti di una ciotola, dalla realizzazione di un composto cremoso. Unendo alla nutella le due uova e mescolando con una forchetta.

Aggiungere, quindi, la farina di tipo 00 fino ad ottenere un impasto morbido. In una teglia, in carta forno, posizionare l’impasto prima dividendolo in palline, e poi creando un buco al centro con il dito indice oppure muniti di un cucchiaio di legno.

Come cuocere e come guarnire i nutellotti con la sac à poche

Basteranno solo dieci minuti di cottura a 180 gradi sul forno statico. Ma è necessario controllare costantemente assicurandosi che i nutellotti non siano troppo cotti.

Così come, nello stesso tempo, a forno spento dovranno uscire dalla teglia biscottati. Dopodiché, una volta raffreddati, i biscottini si potranno farcire muniti di una sac à poche dalla bocchetta a fiore. Per una perfetta guarnizione del buco di ogni nutellotto, la sac à poche con la nutella, prima di essere utilizzata, dovrà essere lasciata per un quarto d’ora in frigorifero.

Abbiamo, dunque, visto la ricetta facile per preparare 50 nutellotti in soli 15 minuti.