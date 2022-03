Ogni tanto uno sgarro per il palato fa solo bene, soprattutto quando l’umore non è dei migliori. Una piccola e dolce coccola è, in questi casi, un modo per risollevarsi in una giornata grigia. Lo dice anche la scienza, secondo cui il cacao, da mettere in un dolce o in una gustosa tisana, aiuterebbe a migliorare l’umore.

Se si mangia a colazione, poi, riesce a dare la giusta energia per affrontare la giornata. Si può provare in una semplice, ma buonissima, torta di stagione oppure in un dolce tipico americano che avvolge col suo sapore.

La ricetta facile e veloce per un buonissimo dolce al cioccolato e pistacchi senza burro da fare a casa in pochi minuti

Direttamente dall’America arriva un dolce che sa conquistare grandi e piccini con la sua morbidezza e il suo gusto intenso. Stiamo parlando del brownie, un biscotto al cioccolato di cui si trovano numerose varianti. Davvero delizioso è il brownie ai pistacchi da preparare senza burro per una versione relativamente più leggera.

Per prepararne circa 8 porzioni serviranno i seguenti ingredienti:

120 g di farina 00;

120 g di olio di semi;

100 g di cioccolato fondente al 70%;

20 g di cacao amaro in polvere;

200 g di zucchero;

100 g di pistacchi;

50 g di nocciole;

3 uova;

1 cucchiaino di lievito per dolci.

Come preparare dei gustosi e profumati brownies al forno

Iniziamo la ricetta facile e veloce per un buonissimo brownie sciogliendo a bagnomaria il cioccolato fatto a pezzetti. Bisogna ricordarsi di tenere il fuoco basso e mescolare continuamente. Una volta sciolto, si lascia da parte a raffreddare mentre ci si dedica agli altri ingredienti.

Con l’aiuto di uno sbattitore elettrico, si devono montare le uova fino a creare una spuma e le si dovranno amalgamare poi con lo zucchero. A questo punto, si può unire il cioccolato alle uova, mescolando lentamente dal basso verso l’alto fino a ottenere una crema.

Da parte, si devono unire farina, lievito e cacao, da aggiungere poi agli altri ingredienti lentamente, passandoli attraverso un setaccio. Infine, è arrivato il momento di sgusciare, pelare e tritare i pistacchi, da unire al composto insieme alle nocciole intere.

Dopo aver amalgamato bene tutti gli ingredienti, bisogna mettere il tutto in una teglia rivestita con carta da forno.

Quindi, si inforna a 180 gradi per 20 minuti. Il tempo di cottura dipende anche dalla grandezza della teglia e oscilla tra i 20 e i 35 minuti.

Una volta tolto dal forno e raffreddato, avremo terminato la ricetta facile e veloce per un buonissimo brownie, che si potrà tagliare a quadrotti e, finalmente, gustare.

