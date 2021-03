La ricetta facile e veloce per fare in casa la Nutella per gli intolleranti al lattosio

Il cioccolato è utilizzato, da tempo in tutti i Paesi, come ingrediente base di moltissimi dolci. Il cacao in polvere e le tavolette di cioccolato fuso, infatti, sono protagonisti di tantissime ricette: torte, biscotti, creme e gelati. Ma c’è una preparazione, più di tutte, che fa impazzire grandi e bambini: la crema spalmabile con cioccolato e nocciole. Buona da mangiare in qualsiasi momento della giornata, a colazione, merenda o come dessert dopo cena, la crema spalmabile al cioccolato e nocciole non può mancare nella dispensa di ogni casa. Purtroppo, questa delizia contiene latte e rientra tra i cibi proibiti agli intolleranti al lattosio. Ecco allora una ricetta facile e veloce per fare in casa la Nutella per gli intolleranti al lattosio. Un’alternativa più sana e leggera della versione classica e delle alternative, pronte e confezionate, presenti sugli scaffagli dei supermercati.

Gli ingredienti

Gli ingredienti per preparare un vasetto di crema spalmabile al cioccolato in casa sono pochi e tutti facilmente reperibili.

Basteranno infatti:

a) 200 gr di nocciole tostate;

b) 70 gr di cioccolato fondente senza latte;

c) 50 gr di cacao amaro in polvere;

d) 110 gr di zucchero a velo;

e) 160 gr di latte di riso;

f) 1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva.

Il procedimento

Il primo passo è frullare nel mixer le nocciole tostate fino a farle diventare una pasta liscia e senza grumi. Dopodiché, con l’aiuto di una frusta elettrica, si dovrà incorporare il cioccolato fondente, precedentemente sciolto a bagnomaria. Aggiungere poi il cacao amaro in polvere setacciato, lo zucchero a velo, il latte a filo e il cucchiaio di olio. Non resta che cuocere a bagnomaria e amalgamare il tutto con pazienza, in modo da ottenere un composto omogeneo dalla consistenza spalmabile e non troppo liquida. È possibile ottenere una consistenza più densa, riducendo la quantità di latte suggerita. Versare il composto in un vasetto di vetro precedentemente sterilizzato.

Qualche consiglio utile

La Nutella senza lattosio fatta in casa si può conservare una settimana in frigo, quindi il consiglio è di prepararne piccole quantità, volta per volta. Essendo preparata con soli ingredienti semplici e genuini la crema spalmabile tende a solidificarsi di più rispetto a quella confezionata. Per ovviare a questo problema, si consiglia di lasciare la crema di cioccolato e nocciole fuori dal frigo un po’ prima di essere consumata.

Dopo aver provato questa ricetta facile e veloce per fare in casa la Nutella per gli intolleranti al lattosio non si tornerà più indietro! In questo articolo, invece, vi sveliamo perché mangiare la cioccolata senza troppi sensi di colpa.