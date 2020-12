Come piatto unico da servire a tavola nella notte di San Silvestro, ecco la ricetta facile del risotto del veglione con lenticchie portafortuna e cotechino. Perché al posto della ricetta con la passata di pomodoro, spiegata in questo articolo, il cotechino con le lenticchie è ottimo pure insieme al riso. E questo anche perché il piatto unico include perfettamente quelli che sono gli alimenti tipici portati in tavola per il Capodanno.

Partendo con un chilo di riso, e con 400 grammi di lenticchie precotte, servono come ingredienti due scalogni, un cotechino, 60 grammi di burro, 100 grammi di formaggio parmigiano grattugiato, un bicchiere di vino bianco, olio extravergine di oliva e sale pepe quanto basta.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Ecco la ricetta facile del risotto del veglione con lenticchie portafortuna e cotechino

Passando alla preparazione, con un po’ di brodo di cottura, metà delle lenticchie lessate servono per la crema di legumi. Utilizzando un mixer e aggiungendo un filo di olio extravergine di oliva, un pizzico di sale ed il pepe. Mentre il cotechino precotto, seguendo le indicazioni che sono riportate sulla confezione, dopo la cottura deve essere ridotto a dadini.

Nel frattempo, si può procedere pure con la cottura del riso al dente da mettere poi in una padella capiente dove lo scalogno viene fatto rosolare nel burro. Quando lo scalogno sarà appassito si può aggiungere il riso insieme al cotechino. Prima mettendo il vino bianco, e poi aggiungendo, quando assorbito, altro brodo caldo di cottura delle lenticchie quanto basta.

Qualche minuto prima della fine della cottura si possono aggiungere le lenticchie intere e la crema di legumi amalgamando per bene a fiamma vivace. E mescolando dopo aver aggiunto il formaggio parmigiano grattugiato al momento. Aggiustare eventualmente con un filo di olio extravergine di oliva, e con un altro pizzico di sale e pepe. Per poi servire il risotto a tavola subito caldo.