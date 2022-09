Un piatto con il quale fare un figurone e conquistare anche i palati più esigenti è la faraona. Affinché la ricetta sia gustosa, è necessario che la carne risulti morbida e saporita.

C’è chi la prepara ripiena, alla cacciatora, al forno o alla contadina. Oggi vedremo una ricetta che proviene dalla tradizione delle nonne dell’Umbria nella versione senza fegatini.

Dovremo iniziare la preparazione dalla sera prima, ma con poca fatica.

La ricetta di una nonna umbra per la faraona morbida a pezzi

Le ricette del cuore vengono custodite gelosamente e tramandate di generazione in generazione. Questa che andiamo a fare è una preparazione veloce che garantisce un risultato eccezionale.

Non ci sarà bisogno di accendere il forno e dovremo avere circa un’ora di tempo per la cottura.

Dobbiamo avere a disposizione i seguenti ingredienti:

una faraona lavata e ridotta in pezzi;

4 spicchi di aglio rosso di Sulmona;

2 cipolle di Cannara;

2 carote;

½ bicchiere di aceto;

1 bicchiere di vino bianco;

salvia, rosmarino, alloro, prezzemolo, bacche di ginepro;

1 cucchiaio di capperi dissalati;

6 filetti di acciughe.

Come preparare la faraona in salmì

La faraona deve essere lavata con acqua e aceto e tagliata in pezzi. Condiamola con aglio, prezzemolo e alloro e lasciamola in frigorifero coperta con la pellicola per tutta la notte.

Il giorno successivo soffriggeremo carota e cipolle in abbondante olio d’oliva, aggiungeremo la carne, il sale, il vino e l’aceto.

Inseriremo inoltre nella padella tutti gli altri ingredienti e cuoceremo la faraona coperta ed a fuoco lento per circa 50 minuti. Dovremo controllare la sapidità per non eccedere con il sale.

In alcune famiglie umbre si usa arricchire il piatto con i fegatini. Se volessimo farlo, basterebbe pulire e lavare i fegatini con acqua e aceto, scottarli a parte con un po’ di vino e aggiungerli alla cottura della faraona.

Il prezzo e le proprietà di una faraona ruspante

Naturalmente il piatto sarà prelibato se le materie prime saranno di ottima qualità. Per acquistare una faraona ruspante dovremo spendere tra i 25 ed i 30 euro al chilogrammo. Questa carne è magra ed ha un elevato apporto di proteine, anche più di quelle del pollo e del vitello. Dunque la ricetta di una nonna umbra potrebbe portare in tavola un piatto con pochi grassi, poche calorie ma tanto calcio, ferro e magnesio.

La faraona in salmì, servita con dei crostini ben abbrustoliti e strofinati con dell’aglio, farà un figurone e delizierà grandi e piccini.

