Far mangiare le verdure non è sempre un gioco da ragazzi. Sia adulti che bambini hanno spesso dei problemi a farsi andare giù i cibi più salutari. Come fare allora per mangiare in modo sano? Il trucco sta nel preparare delle ricette molto gustose usando degli ingredienti naturali e salutari.

Oggi, gli Esperti di cucina di ProiezionidiBorsa spiegheranno come preparare la ricetta di un piatto salutare ma buono da leccarsi i baffi. Stiamo parlando dei tradizionali broccoletti affogati. Questo piatto ha un gusto inimitabile e piacerà anche a chi di solito evita le verdure. Vediamo come fare!

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Ingredienti

Per preparare circa 4 porzioni di broccoletti affogati serviranno i seguenti ingredienti:

1 kg di broccolo ramoso;

3 filetti di acciuga sotto sale;

1 cipolla;

12 olive nere circa;

8 fette di pane;

50 g di pecorino;

Mezzo bicchiere di vino bianco (preferibilmente secco);

Olio extravergine d’oliva q.b.;

Sale q.b.;

Pepe q.b.

La ricetta di un piatto salutare ma buono da leccarsi i baffi: i broccoletti affogati

Lavare i broccoli sotto l’acqua corrente e asciugarli con un canovaccio. Tagliare i broccoli a pezzi e tenerli da parte. Spelare la cipolla e tritarla finemente con l’aiuto di una mezzaluna. Prendere un tegame con un filo d’olio e metterlo a scaldare sul fuoco. Versarci la cipolla tritata e far dorare. Quindi aggiungere i broccoli tagliati a pezzi.

Aggiungere un pizzico di sale e di pepe. Bagnare con un goccio di acqua. Mescolare e far cuocere a fuoco medio. Fare in modo che ci sia sempre un filo di acqua sul fondo. Coprire con un coperchio e controllare di tanto in tanto che non sia evaporata tutta l’acqua. Far cuocere in questo modo per circa 30 minuti. Quindi versare il vino bianco. Tagliare i filetti di acciuga e ridurre il pecorino a scaglie. Aggiungere ai broccoli acciughe, pecorino e olive e far cuocere per altri 15 minuti. Intanto tostare le fette di pane. Quando i broccoli sono cotti servirli sopra alle fette di pane tostate.