La Redazione di ProiezionidiBorsa propone al Lettore la ricetta di un dolce tradizionale turco pronto in pochi passi. Si tratta di un budino di riso anche noto come Sütlaç, nome derivante da Sütlü aş, che vuol dire “pietanza con latte”. La Turchia è nota anche per la grande produzione di dolci a base di latte; si pensi anche al Kazandibi, un gustoso budino di latte dal fondo bruciato, il cui sapore ricorda quello della crema catalana.

Ingredienti per 4 persone

OFFERTA SPECIALE - POCHI PEZZI DISPONIBILI

One Power Zoom: i veri occhiali con lenti autoregolabili - Due al prezzo di uno CLICCA QUI

1 l di latte;

100 g di riso a grani corti;

400 g di acqua;

1 pizzico di sale;

100 g di zucchero;

15 g di amido di riso;

vaniglia e cannella q.b.

Preparazione

Prendere una pentola. Mettere a bollire al suo interno il riso con acqua e sale. Attendere che il riso si ammorbidisca. Il tempo impiegato da questo processo dipende dalla qualità di riso usata. Prendere un’altra pentola e versare il latte al suo interno. Scaldarlo assieme alla vaniglia. Una volta che il riso si è ammorbidito, versare a filo il latte caldo. Mescolare ogni volta con cura. Far cuocere il tutto a fuoco lento per dieci minuti di tempo. Prendere lo zucchero. Versarlo all’interno della miscela. Anche stavolta, mescolare a mano a mano. Prendere una tazza d’acqua e farci sciogliere l’amido di riso. Cuocere per altri dieci minuti, stavolta a fuoco medio. Molto importante, anche stavolta, mescolare onde evitare che la miscela si attacchi al fondo della padella. Spegnere il fuoco a tempo trascorso. Adesso bisogna versare il budino di riso in dei contenitori. Si consiglia di usare delle ciotole di argilla o delle coppette in vetro. Lasciare raffreddare per qualche minuto e poi mettere i budini all’interno del frigorifero per ben due ore di tempo. Una volta tirate fuori, non resta che decorarle con la cannella.

La ricetta alternativa di un dolce tradizionale turco pronto in pochi passi

Una valida alternativa potrebbe essere quella di usare 2 l e mezzo di latte, 200 g di zucchero vanigliato e 50 g di fecola di patate da mescolare con un bicchiere di latte fresco. Dopo aver lavato e lasciato a bagno il riso nell’acqua tiepida per un’ora, scolarlo e farlo bollire in una pentola col latte. Come nella precedente ricetta, mescolare è molto importante. Quindi, farlo bollire per mezz’ora. Aggiungere lo zucchero e attendere altri cinque minuti di tempo. Aggiungere la fecola dopo averla diluita nel latte. Lasciare raffreddare, decorare con la cannella e servire.