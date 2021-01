Un dolce povero ma ricco di gusto della tradizione contadina pugliese composto principalmente da mandorle e cioccolato con una facile ricetta sotto riportata. Per chi adora le tradizioni di una volta potrà cimentarsi nella preparazione di un dolce squisito riciclando il pane raffermo.

Ingredienti

200 g di mandorle

250 g di farina

100 g di zucchero

70 g di cioccolato

35 g di cacao amaro

80 ml di caffè (o acqua)

50 ml di latte intero (o acqua)

un pizzico di cannella

un pizzico di bicarbonato

la buccia di un’arancia

la buccia di un limone

La ricetta di un dolce povero ma ricco di gusto della tradizione contadina pugliese

Preparazione

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Iniziare a preparare tutti gli ingredienti, iniziando dalla preparazione del caffè in moka. Nel frattempo tostare le mandorle in forno per circa 20 minuti a 200°C e quando saranno fredde, tritarle per ottenere una granella non fine. Durante questo procedimento, passare al cioccolato che dovrà essere sciolto in un pentolino a bagnomaria.

Arrivati fin qui, si potrà procedere alla preparazione dell’impasto unendo in un recipiente la farina, lo zucchero, il cacao, le mandorle tostate e tritate precedentemente e un pizzico di bicarbonato e cannella. Successivamente aggiungere il caffè (o acqua se di preferisce), la buccia di un arancia e un limone grattugiata finemente e il cioccolato ben sciolto.

Amalgamare tutti gli ingredienti con l’aiuto di una paletta in silicone e durante questo passaggio aggiungere progressivamente il latte intero (o acqua se di preferisce). L’impasto dovrà risultare morbido, compatto e ben amalgamato.

Passare alla forma del dolce stendendo l’impasto ad uno spessore di 3 cm e tagliarlo in tanti rombi che andranno adagiati su una teglia ricoperta di carta da forno. Infornare le castagnelle per circa 10 minuti a 180°C prestando attenzione a non esagerare nella cottura per non indurire il dolce. Lasciar raffreddare e servire con una spolverata di zucchero a velo.