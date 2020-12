Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Manca una settimana alla viglia di Natale. L’idea di preparare un dolce per l’occasione solletica la fantasia di molti. Il problema, però, è che il tempo a disposizione scarseggia e che spesso si teme di non essere bravi in cucina. Perché non provare a preparare delle squisite coppette con crema di ricotta e cioccolato? La ricetta che la Redazione di ProiezionidiBorsa propone ai lettori, tuttavia, è semplice e veloce da preparare. Inoltre, richiede l’utilizzo di pochi ingredienti. Quindi, ecco come fare.

La ricetta di un dessert al cucchiaio semplice e veloce da preparare

Ingredienti per 4 persone

104 g di biscotti secchi;

4 cucchiai di brandy;

400 g di ricotta;

2 cucchiai di zucchero a velo;

1 arancia;

60 g di cioccolato fondente.

Procedimento

Tritare il cioccolato utilizzando un coltello a lama larga. Per farlo, tenere ferma la punta dell’utensile e usarne la parte più larga per sminuzzare il cioccolato. In alternativa, utlizzare un tritatutto dotato di una lama di metallo.

Lavare e asciugare l’arancia.

Grattarne la scorza e spremere il frutto.

Prendere una ciotola e versare al suo interno la scorza d’arancia, la ricotta e lo zucchero a velo.

Mescolare il composto con una frusta elettrica fino ad ottenere un composto omogeneo.

Filtrare il succo d’arancia e mescolarlo al brandy.

Spezzettare i biscotti e inumidirli all’interno della miscela.

Prendere quattro coppette (o quattro bicchieri di vetro).

Distribuire parte dei biscotti e della crema sul fondo di ciascuna.

Cospargere con un po’ di cioccolato grattuggiato.

Aggiungere altra crema di ricotta, cioccolato e biscotti per completare.

Servire immediatamente le coppette. In alternativa, conservarle in frigorifero. Tuttavia, è bene preparare il dolce poco prima di servirlo, onde evitare che si sciolga.

Buon appetito!

