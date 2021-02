Un piatto salva-frigo, un’alternativa sana e leggera, una pietanza completa e nutriente: ecco cosa portiamo in tavola con la ricetta delle uova trippate alla romana.

Devono il loro nome all’incredibile somiglianza con la trippa alla romana, un altro piatto della tradizione laziale. Infatti, il tipico taglio a striscioline, ricorda molto quello della trippa, cucinata nelle sue molteplici versioni.

Le uova in trippa o a trippa, così vengono definite nel dialetto regionale, sono l’idea perfetta quando non si sa cosa cucinare. Infatti, tutti noi abbiamo nel frigo e in dispensa, uova e sugo di pomodoro. Inoltre, sono facili e veloci da realizzare. Provare per credere: lasceranno i vostri ospiti sazi e soddisfatti!

Ricetta

5 uova

mezza cipolla bianca

300 gr di salsa di pomodoro

un pizzico di zucchero

4 cucchiai di parmigiano o pecorino grattugiato

basilico

prezzemolo

sale e pepe q.b

Tritare finemente la cipolla e soffriggere in padella con un filo d’olio. Dopo qualche minuto aggiungere la salsa di pomodoro, con un pizzico di zucchero, sale e pepe. Far andare per 10 minuti. Spegnere il fuoco e aggiungere il basilico fresco. Chiudere con un coperchio e lasciare sul fornello spento.

Rompere le uova in un recipiente abbastanza capiente e sbattere insieme a sale e pepe. Aggiungere il parmigiano o il pecorino grattugiato. Ungere una padella con olio extravergine d’oliva e versare le uova sbattute con il formaggio, a fuoco medio-basso. Dopo cinque minuti (controllate se è cotta) girare la frittata. Vi potete aiutare con un piatto da portata. Un paio di minuti ancora e la frittata è pronta. A questo punto arrotolate la frittata, in modo tale da formare un piccolo rotolo e tagliate nelle tipiche striscioline per simulare il taglio della trippa. Condite con il sugo precedentemente cucinato.

Servire con un trito di prezzemolo, una spolverata di formaggio grattugiato e tantissimo pane per fare la scarpetta. La ricetta delle uova trippate alla romana è una ricetta da leccarsi i baffi.