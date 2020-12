Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Le patate sono un alimento particolarmente apprezzato nella cucina mediterranea. Ecco, quindi, un modo alternativo per cucinarle in modo tale da ottenere un contorno scenografico e semplice da realizzare. Adatto, quindi, alle occasioni festive. La Redazione di ProiezionidiBorsa propone ai lettori la ricetta delle torrette di patate arrosto.

Ecco la ricetta delle torrette di patate arrosto, uno squisito contorno per il pranzo di Natale

Ingredienti per 12 torrette

650 g di patate

96 g di olio extravergine di oliva;

pepe, sale, rosmarino q.b.

Procedimento

Pelare con cura le patate, dopo averle lavate.

Tagliarle a fette di circa 3 mm l’una. Quando lo si fa, è bene assicurarsi che siano dritte mentre si opera il taglio, così da tagliarle in modo regolare.

Prendere un mixer.

Usarlo per tritare la quantità desiderata di rosmarino.

Cominciare a montare le torrette di patate, disponendo le fette l’una sopra l’altra.

Dopo aver disposto la prima fetta, condirla con sale, pepe e rosmarino.

Ripetere il procedimento ogni volta che si pone una fetta sopra l’altra, fino ad ottenere una torretta di 4 cm circa.

Ripetere fino ad ottenere 12 torrette, da disporre su una teglia coperta dalla carta da forno.

Versare un cucchiaino di olio extravergine di oliva sopra ogni torretta.

Infornare il tutto impostando la potenza massima del proprio forno.

Lasciare al suo interno le patate fino a quando non cominceranno a dorarsi.

Rimuovere le torrette dal forno dopo che è trascorso un lasso di tempo di 20-30 minuti.

Sfornarle, impiattarle e servirle. Buon appetito! Si consiglia di prepararle il giorno stesso in cui verranno consumate, onde evitare che perdano di croccantezza. L’ideale è mangiarle poco dopo averle sfornate.

Seguendo questa ricetta, sarà possibile preparare un contorno per il pranzo di Natale in meno di un’ora di tempo. Per approfondire l’argomento è possibile consultare l’articolo ”Cosa cucinare a pranzo per il giorno di Natale”.