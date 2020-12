Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Le spinacine sono uno dei piatti più amati dai bimbi e dai single. Semplici e gustose, si cuociono in pochi minuti. E sono una salvezza per tante persone che hanno poco tempo per cucinare. Ma non sempre sono economiche. Quindi oggi vedremo insieme la ricetta delle spinacine di pollo fatte in casa pronte in poche mosse.

La ricetta delle spinacine di pollo fatte in casa pronte in poche mosse

Ingredienti:

130 gr di spinaci freschi (o in alternativa 150gr di spinaci surgelati)

120 gr di carne macinata di pollo;

10gr di parmigiano grattugiato;

1 albume;

1 pezzettino d’aglio;

pangrattato;

sale, pepe e limone.

Procedimento

Partiamo dagli spinaci. Che siano surgelati o freschi andranno bolliti. Li mettiamo in una pentola con dell’acqua bollente. E li lasciamo cuocere per circa 10 minuti. A questo punto li scoliamo e li strizziamo. Quando si saranno raffreddati li tagliamo finemente. Sia al coltello che con un tritatutto.

Ora passiamo alla carne. Mettiamo nel mixer il macinato. Ci servirà ancora più fine, per questo lo tritiamo nuovamente. Una volta ottenuto un composto omogeneo lo mettiamo in una ciotola con gli spinaci tritati.

Aggiungiamo il parmigiano, un po’ di albume e un po’ di pangrattato. Saliamo e pepiamo a piacimento.

È il momento di realizzare le spinacine. Creiamo con le mani delle grosse polpette e poi le appiattiamo. Proprio come se dovessimo preparare un hamburger. E le passiamo nell’albume rimasto e poi nel pangrattato. La panatura dovrà essere leggera, ma omogenea.

A questo punto si possono cuocere in forno preriscaldato a 200° gradi per 15 minuti. Oppure friggerle con un po’ d’olio in padella. E le nostre spinacine di pollo sono servite!

Ed ecco la ricetta delle spinacine di pollo fatte in casa. Pronte in poche mosse! Si sa che gli spinaci fanno molto bene perché ricchi di fibre. Si potrebbero anche aggiungere al nostro orto per averli sempre a disposizione.