Chi ama i peperoni deve assolutamente provare almeno una volta a realizzare la ricetta delle sfiziose e imperdibili polpette della nonna. Pronte in meno di un’ora, vengono cotte al forno e poi servite come antipasto, aperitivo o accompagnamento per un secondo piatto. Inoltre, cucinarle è un modo per utilizzare il pane avanzato dai giorni precedenti ed evitare di sprecarlo. In caso dovesse servire un altro motivo per cimentarsi nella preparazione, gli ingredienti che occorrono per realizzarle sono davvero pochi. Oltre a quelli ovvi o già citati, serviranno uova, cipolla, capperi, parmigiano, pangrattato, mozzarella, olive, prezzemolo, olio, pepe e sale.

La ricetta delle sfiziose e imperdibili polpette di peperoni della nonna

Ingredienti per 10 polpette

420 g di peperoni (2 peperoni di media grandezza circa, se ne consiglia uno rosso e uno giallo);

400 g di pane raffermo;

30 g di olive nere;

2 cucchiaini di capperi;

parmigiano reggiano, prezzemolo, olio d’oliva e pangrattato, sale, pepe q.b.;

100 g di provola affumicata;

2 uova.

Preparazione

Tagliare a fette il pane raffermo, toglierne la crosta esterna e mettere la mollica in ammollo in una ciotola per dieci minuti. Trascorso questo lasso di tempo, tirarlo fuori e strizzarlo.

Lavare i peperoni, asciugarli e cuocerli in forno preriscaldato a 200° fino a completa cottura.

Lasciarli intiepidire, spellarli e pulirli. Per una descrizione più accurata del procedimento, consultare questa breve guida.

Tagliare olive e capperi in piccoli pezzi.

Sbattere le uova in una ciotola.

Aggiungere il sale, i peperoni, le olive, i capperi, la mollica di pane raffermo, il parmigiano grattugiato, la provola tagliata a dadini e il prezzemolo tritato e il pepe.

Mescolare gli ingredienti fino a farli amalgamare.

Se durante il procedimento l’impasto risulta troppo appiccicoso, aggiungere del pangrattato.

Prelevare l’impasto dalla ciotola e usarlo per dare forma alle polpette, per poi passarle una ad una nel pangrattato.

Prendere una teglia abbastanza capiente, ricoprirla di carta forno e disporvi le polpette, su cui versare l’olio d’oliva.

Cuocerle in forno preriscaldato a 200° per circa 25-30 minuti. Si consiglia di prestare attenzione nel corso della cottura, dacché il tempo impiegato potrebbe variare di forno in forno.

Al termine, sfornare le polpette e servirle ancora calde. Buon appetito!

Conservazione

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

L’impasto può essere preparato in anticipo e conservato in frigorifero. Una volta pronte, le polpette possono essere conservate per due giorni in frigorifero, a patto che siano chiuse in una confezione ermetica.

Un’alternativa alla ricetta descritta

I vegani potrebbero provare a preparare delle polpette di peperoni e quinoa, eliminando la scamorza dalla ricetta e sostituendo il parmigiano con il suo “equivalente” vegano. Per realizzarlo, bastano 4 cucchiai di mandorle pelate, 1 cucchiaio di lievito alimentare, 2 cucchiaini di semi di girasole e 1 cucchiaio di semi di sesamo tostati. Quindi, inserire gli ingredienti nel frullatore, aggiungere un pizzico di sale e tritare il tutto per pochi secondi. Il procedimento per realizzare la versione con quinoa è identico a quello descritto nella ricetta delle sfiziose e imperdibili polpette di peperoni della nonna.