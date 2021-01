Tra i secondi piatti che mettono davvero tutti d’accordo a tavola, ecco la ricetta delle polpettine di pollo e patate croccanti fuori e morbide dentro. Supponendo di preparare le polpettine con mezzo chilo di petto di pollo, servono cinque patate, due uova, 150 grammi di formaggio a pasta filata, il pangrattato, l’olio extravergine d’oliva ed il sale e pepe giusto quanto basta.

Passando alla preparazione, si inizia a pulire il pollo andando a togliere eventuali cartilagini e parti grasse. Per poi ridurlo a piccoli tocchetti mentre le patate lavate devono essere lessate in abbondante acqua con un pizzico di sale per circa mezz’ora. Pelare le patate lesse ed ottenere la purea schiacciandole con una forchetta. Mentre con i tocchetti di pollo, utilizzando un mixer, si ottiene la carne macinata per l’impasto.

Aggiungere alla purea di patate il pollo tritato, il formaggio a pasta filata, che è stato ridotto a piccoli tocchetti, e le uova. Per poi pepare, aggiustare con un pizzico di sale e amalgamare aggiungendo, a poco a poco, il pangrattato fino ad ottenere un impasto compatto per le polpettine.

Appallottolare piccole porzioni di impasto ungendole in olio extravergine di oliva per poi passarle nel pangrattato. Cuocere le polpettine in una padella antiaderente, con l’olio di semi caldissimo, fino alla doratura. Per poi adagiarle su carta assorbente al fine di eliminare l’olio in eccesso, e servirle a tavola subito calde. Le polpettine di pollo e patate saranno, così, croccanti fuori e dentro morbide e dal cuore filante.

La stessa preparazione, per chi non ama le fritture, è valida pure per polpettine di pollo e di patate da cuocere al forno. Basterà, infatti, cuocere le polpette su forno statico preriscaldato a 180 gradi. Per circa venti minuti di cottura su una teglia che è stata preliminarmente foderata con la carta forno.