Qualsiasi pietanza a base di patate garantisce ottime possibilità di successo. Queste piacciono proprio a tutti, grandi e piccini. Si prestano a mille preparazioni che vanno dai primi piatti ai contorni. Se ne trovano milioni di versioni diverse ed oggi vogliamo condividere con i nostri lettori una preparazione davvero speciale.

Dunque ecco la ricetta delle patate ripiene che sta spopolando sul web a cui è impossibile resistere.

Il motivo principale del successo di questo piatto è la sua incredibile facilità. In particolar modo le patate si farciranno in soli 5 minuti senza averle prima bollite. Il tutto verrà poi semplicemente cotto in forno. Dunque in poche e semplici mosse avremmo realizzato un secondo piatto da leccarsi i baffi.

Vediamo quindi gli ingredienti necessari

8 patate medie rosse;

350 gr di carne di manzo tritata;

1 zucchina grande;

150 gr di pane raffermo;

100 gr di parmigiano grattugiato;

50 gr di pecorino grattugiato;

1 cipolla bianca;

2 uova grandi;

200 gr di besciamella;

qualche cucchiaio di pangrattato.

Ora seguiamo i passaggi della ricetta delle patate ripiene che sta spopolando sul web a cui è impossibile resistere passo passo

Prima di tutto laviamo accuratamente le patate. Dovendole cuocere con la buccia, il lavaggio va fatto in maniera molto accurata, prestando attenzione a rimuovere bene eventuali residui di terra. Poi con un coltello affilato incidiamo ogni tubero nel mezzo, senza arrivare a dividerlo fino in fondo.

Proseguiamo a tagliare formando in tutto 8 spicchi. Allarghiamoli leggermente e condiamo con sale e pepe. A parte, in una ciotola capiente, uniamo la carne, la cipolla tagliata finemente, il pane precedentemente ammollato nel latte, la zucchina grattugiata, i formaggi pecorino e parmigiano, le uova sbattute ed il pangrattato. Dopo aver ben amalgamato tutti gli ingredienti aggiungere le spezie e regolare di sale.

Preleviamo da questo composto la quantità di una piccola polpetta. Riempiamo le intercapedini delle patate, esercitando una leggera pressione affinché la farcitura aderisca bene ai bordi. Ogni spicchio di patata si deve riempire fino all’estremità. Appoggiamo quindi le patate ripiene su una teglia foderata di carta da forno. Copriamo ognuna con un paio di cucchiai abbondanti di besciamella ed un filo di olio. Infine cuociamo in forno statico a 200 gradi per circa 35 minuti. Quindi lasciamo ancora una decina di minuti nel forno caldo.

Sforniamo e serviamo il piatto bene caldo.

Ecco, dunque, svelata la ricetta delle patate ripiene che sta spopolando sul web a cui è impossibile resistere.

