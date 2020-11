Con il freddo ritorna la voglia di dolce. Anche se dobbiamo cercare di stare sempre attenti alla linea e non esagerare con gli zuccheri, con l’arrivo delle feste, possiamo concederci qualche sfizio in più.

Oggi parleremo della ricetta delle nuvolette di mela, leggere e soffici come le nuvole. Sono dolcetti morbidi e gustosi. Si preparano velocemente e sono perfetti per la colazione e per la merenda. Rappresentano un’idea originale, da servire anche col tè o col caffè nel pomeriggio.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

beOxygen, il sensore della tua salute. Lo strumento di autodiagnosi che tutti stanno utilizzando CLICCA QUI

La versione qui presentata è quella con le mele, ma le varianti sono molte. È, infatti, possibile realizzarle anche con le ciliegie, albicocche, pesche e mirtilli.

Gli ingredienti

a) 300 grammi di farina 00 o integrale

b) 2 cucchiaini di lievito istantaneo per dolci

c) 2 mele

d) 100 g di zucchero

e) 2 uova

f) 100 g di burro

g) una bustina di vanillina

h) 2 cucchiai di granella di zucchero.

La ricetta delle nuvolette di mela, leggere e soffici come le nuvole

Unire la farina con il lievito istantaneo e mescolare. Sbucciare le mele e tagliarle in piccole fettine. Sciogliere il burro al microonde e lasciarlo raffreddare qualche minuto. Intanto prepariamo il forno a 180 gradi e foderiamo una teglia con carta antiaderente.

In seguito mettiamo insieme in una ciotola le uova, la vanillina e lo zucchero. Con la frusta sbattere il composto fino a renderlo omogeneo e spumoso. Aggiungere poi la farina e mescolare costantemente.

Aggiungiamo infine le mele nella miscela e proviamo a creare con precisione le nuvolette.

Disponiamo i dolcetti sulla teglia e inforniamo a 180 per circa 20 minuti, in attesa che il bordo si colori. Terminati i 20 minuti, estrarre le nuvolette e lasciarle raffreddare. Infine per decorare possiamo aggiungere un pizzico di zucchero a velo.

La ricetta delle nuvolette di mela ci permetterà di iniziare la giornata con il sorriso. Faranno felici anche i bambini che inizieranno ad apprezzare la frutta e tutte le composizioni che la fanno protagonista.