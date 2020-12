Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Ecco la ricetta delle frittelle di cavolfiore, un antipasto semplice e veloce da preparare. Infatti, richiedono quaranta minuti di tempo, escludendo le due ore necessarie alla lievitazione. Quindi, avendo gli ingredienti in casa, è possibile anche prepararle nel corso della mattina o della sera che precedono il pasto.

La ricetta delle frittelle di cavolfiore, un antipasto semplice e veloce da preparare

Ingredienti (dosi per quattro persone)

q.b. olio di semi;

300 g di cavolfiore;

250 g di farina 00;

5 g di lievito di birra;

1 uovo;

q.b. sale.

Procedimento

Lessare il cavolfiore.

Scolarlo e rimuovere l’acqua in eccesso con l’utilizzo di un colapasta.

Prendere una ciotola nella quale mescolare farina, acqua e lievito.

Mescolare e incorporare uovo e sale.

Procedere fino ad ottenere una pastella omogenea.

Versare il cavolfiore lessato all’interno della ciotola e mescolare nuovamente.

Coprire il contenitore con la pellicola per alimenti.

Lasciare lievitare per circa 2 ore di tempo.

Rimuovere la pellicola.

Far scaldare dell’olio di semi all’interno di una pentola.

Prendere la pastella e modellarla fino a farle assumere la forma di una pizzella.

Ripetere il procedimento fino ad esaurimento dell’impasto.

Inserire, a due a due, le pastelle all’interno della pentola e farle dorare.

Girarle spesso nel corso della doratura.

Ricoprire un piatto di carta assorbente e riporvi le frittelle ormai pronte. Non è necessario attendere che si raffreddino. Al contrario, è possibile gustarle sia calde che fredde.

Buon appetito!

Il cavolfiore è un alimento particolarmente versatile. Preparandolo in questo modo, inoltre, è possibile farlo mangiare anche ai bambini che non ne apprezzano il gusto. La variante che comprende anche l’utilizzo del baccalà, invece, è un tipico piatto campano in genere preparato in occasione della Vigilia di Natale e/o di Capodanno.

Per ricette simili a quella delle frittelle di cavolfiore è possibile consultare l’articolo Il cavolfiore alla romagnola, un contorno tipico dell’Emilia-Romagna.