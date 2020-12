Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



I bambini, si sa, non amano mangiare la verdura e tutte le mamme del mondo devono inventarsene di ogni per fargliele mangiare. La ricetta delle crocchette di zucca della nonna è una ricetta che stupirà i nostri piccolini e gli permetterà di mangiare le crocchette senza pensarci. Se lo si desidera, si possono coinvolgere anche i più piccoli nella preparazione, stando bene attenti agli utensili che magari i più piccini non possono utilizzare.

La ricetta delle crocchette di zucca della nonna è una ricetta collaudata e facilissima da eseguire.

L’aggiunta inoltre di parmigiano, rende questo piatto gustoso e filante, grazie alla presenza del formaggio nell’impasto.

Vediamo come realizzare le crocchette di zucca della nonna.

Ingredienti

400 gr di zucca gialla;

150 gr di farina;

50 gr di parmigiano;

3 uova;

olio per friggere;

sale qb.

Procedimento

Sbucciare bene la zucca, tagliare via la scorza ed eliminare i semini e le parti filamentose al suo interno.

Tagliarla a cubetti piccini e metterla in una padella con dell’olio. Farla appassire quindi per circa 25 minuti.

Se non si vuole utilizzare la padella, la si potrà mettere in forno a 200° gradi in modalità statica. La zucca dovrà ammorbidirsi per essere lavorata.

Una volta ammorbidita, metterla in una ciotola e, con l’aiuto di una forchetta, schiacciare la polpa. Aggiungere quindi i tuorli d’uovo, la farina, il parmigiano e il sale.

Montare gli albumi a neve fermissima e aggiungerli al composto così ottenuto.

Amalgamare bene il tutto e, con l’aiuto di un cucchiaio, formare delle palline.

Riscaldare l’olio per friggere fino al punto adatto per friggere e tuffarvi dentro le palline ottenute.

Far dorare le polpettine da entrambi i lati e metterle su di un piatto da portata rivestito di carta assorbente.

Levare l’olio in eccesso con l’aiuto della carta assorbente e impiattare in un elegante piatto da portata, magari con dell’insalata semplice sul fondo.

Servire le crocchette di zucca e parmigiano calde.