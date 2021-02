Prendiamo uno dei frutti più salutari in assoluto: la mela e uniamola a uno dei dolci più gustosi e raffinati: le crepes. Aggiungiamo le noci, benefiche per le ossa e il cuore. Prepareremo così la ricetta delle crepes di mele e noci per avere sapore e benessere garantiti, con una ricetta particolare. Uno dei pregi maggiori di questo dessert dalle origini francesi è quello di saper abbinare risparmio e successo. Come se fosse un prodotto finanziario e non culinario. Ma, tant’è, data la spesa decisamente contenuta anche per questa ricetta che suggeriamo ai nostri Lettori. Considerando anche il fatto che potremmo avere ancora in casa un cesto di noci dei pranzi festivi da poco trascorsi.

Gli ingredienti delle crepes di mele e noci

Ecco gli ingredienti per fare le crepes di mele e noci per 5 persone:

due uova;

mezzo litro di latte abbondante;

220 grammi di farina 00;

tre mele;

200 grammi di noci;

quattro cucchiai di zucchero;

65 grammi di burro;

zucchero a velo;

un pizzico di sale e cannella, quest’ultima a piacere.

Come si preparano?

Ecco la ricetta delle crepes di mele e noci per avere sapore benessere garantiti, seguendo la procedura:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

prendiamo una terrina e inseriamo il latte, un cucchiaio circa di burro fuso e uno di zucchero, la farina, le uova, un pizzico di sale e cannella. Mescoliamo il tutto, formando un impasto morbido e vellutato che lasceremo riposare fuori dal frigorifero per una mezz’oretta;

sbucciamo le mele, tagliamole a fettine e mettiamole in una terrina assieme a 35/40 grammi di burro fuso;

mettiamole in un tegamino e facciamole cuocere per una decina di minuti, ammorbidendole, ma stando attenti a non romperle;

uniamo le noci tritate e un altro cucchiaio di zucchero, lasciando raffreddare;

cuociamo le crepes in una crepiera o una padella antiaderente bassa, ungendola col burro;

disponiamo le crepes una sull’altra e farciamole con il nostro composto di mele e noci, chiudendole in 4 e cospargendole di zucchero a velo.

Approfondimento

La torta di mele più leggera del mondo con poche calorie ma tanto sapore