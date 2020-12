Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Conto alla rovescia alle ormai imminenti festività natalizie, con relativi pranzi e cene. Inutile rimarcare che quest’anno le faremo in sordina e privi quasi sicuramente di amici e parenti. Questo, però non vuol dire, rinunciare a preparare qualcosa di buono per i nostri familiari. Anzi, potrebbe essere l’occasione perfetta per sperimentare dei piatti alternativi, senza l’angoscia magari di sbagliarli. I nostri Esperti suggeriscono oggi la ricetta dell’antipasto di Natale con due ingredienti che piaceranno proprio a tutti: tonno e zucchine. Nella versione spiedino, per assaggiarli in maniera diversa dal solito.

Gli ingredienti per quattro persone

Facili da preparare, veloci, economici, ma assolutamente gustosi questi spiedini, con gli ingredienti per quattro persone:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Il nuovo Libro che ti insegna a guadagnare con le tue monete SCOPRI DI PIÙ

2 zucchine;

1 uovo;

3 cucchiai di pane grattugiato;

100 grammi di tonno;

sale;

aglio;

olio extra vergine;

erba cipollina.

Proponiamo la ricetta base, che possiamo comunque variare con l’aggiunta, soprattutto per i bambini, delle sottilette o del formaggio spalmabile. Allo stesso modo, potrebbero essere davvero intriganti, con l’aggiunta dei cubetti di pancetta affumicata.

La preparazione

Ecco la ricetta dell’antipasto di Natale con due ingredienti che piaceranno proprio a tutti, seguendo la preparazione:

laviamo le zucchine, privandole delle punte e affettandole per il lungo in strisce sottili, magari aiutandoci con un accessorio specifico. Teniamo gli scarti;

prepariamo un soffritto con l’olio, l’aglio, l’erba cipollina e i ritagli delle zucchine che non ci saranno usciti perfettamente;

prendiamo il mixer e versiamo all’interno il soffritto, con l’aggiunta del tonno, dell’uovo e ancora di una spolverata di erba cipollina. Aggiungiamo una quantità minima di pangrattato, giusto per irrobustire la crema ottenuta;

stendiamo le zucchine tagliate e inseriamo con delicatezza l’impasto, arrotolando e fermando con uno stuzzicadenti da spiedino;

saliamo leggermente la superficie, oliamo appena e spolveriamo di pane grattugiato;

inforniamo a 180 gradi per 20 minuti.

Suggeriamo la lettura dell’articolo sottostante con la proposta di un altro antipasto stuzzicante e incredibilmente appetitoso ed economico.

Approfondimento

In piena emergenza aperitivo ecco l’idea della pizza tramezzino