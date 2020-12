Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Per un secondo piatto caldo e gustoso, nonché alternativo a quelli a base di carne, ecco la ricetta della zuppa lenticchie e funghi per scaldare il cuore sotto le feste. Supponendo di preparare velocemente la zuppa per tre persone, servono due scatole di lenticchie, una scatola di funghi, una cipolla, una carota. Un gambo di sedano ed un po’ di passata di pomodoro. Nonché l’olio extravergine d’oliva, il sale ed il pepe quanto basta. Ed i crostini di pane tostato per guarnire, eventualmente, pure con una spolverata di peperoncino rosso e di formaggio grattugiato in base ai gusti.

Ecco la ricetta della zuppa lenticchie e funghi per scaldare il cuore sotto le feste

Passando alla preparazione, la prima cosa da fare è quella relativa alla preparazione delle verdure. Dopo averle lavate bisogna tagliare la cipolla a fettine sottili, la carota a rondelle ed il gambo di sedano a pezzettini. Per poi mettere il tutto a rosolare in una padella capiente dove è stato messo a scaldare l’olio extravergine di oliva.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Unire ora le lenticchie, precedentemente scaldate e scolate, insieme ad una metà del loro brodo di cottura. E poi i funghi e la passata di pomodoro amalgamando per bene. E facendo cuocere per 20 minuti mantenendo sempre la fiamma bassa. Durante la cottura aggiungere un mestolo di acqua calda delle lenticchie alla volta. E questo fino a quando la zuppa di lenticchie e funghi non avrà raggiunto la densità e la consistenza desiderata.

Mescolare di tanto in tanto ed aggiustare di sapore la zuppa con il sale e con il pepe a fine cottura. Servire la zuppa a tavola subito calda in terrine dove a cerchio sono stati messi i crostini di pane che è stato precedentemente tostato velocemente in una padella antiaderente. Aggiungere in base ai propri gusti pure il peperoncino rosso in polvere ed il formaggio parmigiano. Oppure il pecorino preferibilmente grattugiato al momento.