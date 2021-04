Con le nuove riaperture del Governo Draghi avremo almeno la possibilità di portare i nostri bambini al parco. Non potremo organizzare feste vere e proprie, ma, magari una torta di compleanno al parco con qualche amichetto, potremmo anche gustarla. Oggi, i nostri Esperti di cucina propongono la ricetta della torta preferita dai bambini ma che farà letteralmente impazzire anche i grandi. Protagonista indiscusso il Pan di Spagna.

Una preparazione meno difficile di quanto si pensi

Se non partiamo da un Pan di Spagna preparato in pasticceria, ecco la ricetta per farlo, senza farci spaventare dalla preparazione. Per la nostra torta di compleanno, avremo bisogno di:

quattro uova;

90 grammi di zucchero;

60 grammi di fecola di patate;

70 grammi di farina 00;

latte.

Per farcitura e guarnizione, invece: 200 grammi di crema pasticcera, 500 ml di panna per torte, 70 grammi di zucchero e le decorazioni colorate zuccherate per dolci.

La ricetta vera e propria

Prepariamo adesso la ricetta della torta preferita dei bambini ma che farà letteralmente impazzire anche i grandi, partendo dal Pan di Spagna:

in una terrina di vetro inseriamo le uova e lo zucchero, montandoli con le fruste elettriche fino alla formazione della crema;

aggiungiamo a questo punto la farina e la fecola, usando il setaccio e mescolando con la spatola;

versiamo la nostra crema in una tortiera da 22 o 24 cm in precedenza imburrata;

inforniamo a 180 ° per una mezz’oretta, lasciando poi raffreddare completamente;

prepariamo la farcitura, montando panna e zucchero, unendo poi la crema pasticcera, ma lasciandone da parte un po’ per la copertura. Andremo a comporre la famosa “Diplomatica” o crema Chantilly;

tagliamo il Pan di Spagna in tre parti, spennellando l’interno con del latte e, inserendo a strati una parte della crema;

ricopriamo la parte superiore della torta con la crema che avevamo messo da parte, lisciandone la superficie e decorando con gli addobbi di zucchero anche tutta la circonferenza attorno.

