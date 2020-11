Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Questa è un’antica ricetta di torta di mele nella versione vegana, ideale per chi segue una dieta o per chi vuol mangiare sano e leggero.

La ricetta della torta di mele vegan, soffice profumata, senza latte uova e burro è ideale per la prima colazione, perché apporta la giusta carica per cominciare la giornata.

Ciò che colpisce è l’estrema morbidezza di questo dolce. Si scioglie in bocca!

È ottima anche per merenda, per gli spuntini e per i bambini. Facile da preparare e richiede poco tempo.

È perfetta per chi soffre di intolleranze alimentari, ma è anche adatta per chi vuole preparare la torta di mele e non ha le uova in casa.

Ecco la ricetta della torta di mele vegan soffice profumata senza latte uova e burro

Ingredienti

a) 2 mele golden;

b) 140 g. di zucchero di canna;

c) 300 g. di farina di farro;

d) 130 ml di latte di soia o quello che si preferisce;

e) 1 bustina di lievito;

f) 120 ml di olio di semi di girasole;

Preparazione

In una ciotola mescolare la farina, lo zucchero e il lievito.

In un altra ciotola versare e mischiare il latte e l’olio, metterli poi nella ciotola con la farina e lo zucchero.

Mescolare il tutto, fino ad ottenere un composto omogeneo.

Sbucciare le mele eliminando il torsolo.

Dividere in due la mela. Una metà tagliarla in fettine sottili e l’altra parte a cubetti grandi quanto una nocciolina.

Inserire i cubetti nell’impasto.

Prendere una tortiera e foderarla con la carta da forno.

Versarci l’impasto e decorare la torta con le fettine di mela, precedentemente tagliate.

Disporre le fettine realizzando una rosa a spirale. Infine inserire le altre fettine dove si vedono degli spazi vuoti.

Infornare il dolce, nel forno preriscaldato a 180 gradi per 40 minuti circa. Non aprire, finché il dolce non è pronto.

Fare sempre la prova dello stecchino, per essere sicuri che il dolce all’interno sia asciutto.

Sfornare e fare raffreddare per un ora, prima di servirla.

Si conserva coperta con un telo pulito o sotto una campana di vetro per dolci, per tre o quattro giorni.

Un ultimo consiglio

Si consiglia, per la riuscita della torta di mele vegan, di non lavorare troppo l’impasto.

Occorre mescolare l’impasto a mano con un cucchiaio di legno, giusto il tempo necessario per amalgamare gli ingredienti.