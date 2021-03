La tradizione vuole che ad ogni festività siano legate non solo delle usanze e costumi ma anche delle pietanze particolari e dei dolci. In Italia, ad esempio, nel periodo natalizio trovano diffusione i panettoni e i pandori, mentre a Pasqua, le colombe.

La colomba pasquale è il tipico dolce, che non deve mai mancare sulle tavole italiane a Pasqua.

Questo dolce richiede una preparazione lunga e laboriosa.

Oggi i nostri Esperti di cucina propongono una versione più veloce, ma altrettanto buona e deliziosa.

Questa versione non prevede l’utilizzo del lievito di birra, ma lieviterà direttamente nel forno con il lievito istantaneo.

La bella figura con amici e parenti è assicurata!

Ecco la ricetta della super soffice e veloce colomba pasquale senza lievitazione.

Ingredienti

a) 350 grammi di farina;

b) 3 uova;

c) 170 ml di latte;

d) 150 grammi di zucchero;

e) buccia di arancia e limone;

f) 1 fialetta di mandorla;

g) 1 bustina di lievito istantaneo tipo quello che viene usato per le pizze;

h) 90 ml di olio di semi;

i) gocce di cioccolata oppure ciò che si gradisce.

La ricetta della super soffice e veloce colomba pasquale senza lievitazione. Procedimento

Prendere due ciotole, separare i tuorli dagli albumi e montarli a neve.

Versare 150 grammi di zucchero nella ciotola con i tuorli e montare con le fruste elettriche.

Aggiungere la buccia grattugiata di un arancia e di un limone, la fialetta di aroma di mandorle.

Continuando a mescolare versare 90 ml di olio di semi di girasole, 170 ml di latte, e poi i 350 grammi di farina. Aggiungere la farina poco per volta avendo cura di mescolare bene.

Inserire una bustina di lievito istantaneo e mescolare ancora.

A questo punto decidere se aggiungere le gocce di cioccolato, oppure canditi, uvetta o altri ingredienti gustosi.

Versare gli albumi precedentemente montati a neve e continuare a mescolare.

Imburrare lo stampo e versare il composto.

Sistemare sulla superficie della granella di zucchero e mandorle.

Infornare in forno preriscaldato a 180 gradi per quaranta minuti.

La colomba è pronta!