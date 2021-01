Secondo la tradizione, il nome della torta deriva dall’esclamazione di una o più nobildonne pavesi, che la definirono ”paradisiaca”. Non è difficile immaginare perché. Caratteristiche come la sua morbidezza e la semplicità la rendono amata da bambini e adulti. Avevamo già proposto la ricetta di questa torta, con una piccola variazione rispetto alla ricetta tradizionale: il lievito. Infatti, la torta paradiso originale è senza lievito. Per ottenere una torta morbida come quella senza usare il lievito bisogna prestare alcune accortezze. Il primo consiglio è lavorare il burro fino a dargli una consistenza cremosa. Il secondo, montare a neve ferma gli albumi d’uovo che andranno incorporati all’impasto con cautela.

La ricetta della sofficissima torta paradiso senza lievito

Ingredienti per una tortiera di 22 cm di diametro

300 g di burro morbido;

300 g di zucchero;

200 g di tuorli d’uovo;

120 g di albumi;

150 g di farina 00;

1 pizzico di sale.

150 g di fecola di patate;

zucchero a velo q.b.

Procedimento

