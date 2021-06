La salsa Burger è una tipica salsa dal colore rosa, utilizzata da una famosa catena di fast food per condire il proprio masterpiece. La versione fatta in casa è altrettanto buona, se non di più, e si realizza in poche mosse. È perfetta per condire hamburger di carne ma anche burger vegetariani. Oppure come salsina di accompagnamento per delle gustose patatine fatte in casa. I nostri panini avranno una marcia in più con questa gustosa salsa.

Ecco la ricetta della salsa Burger per panini strepitosi anche in casa

Per una ricetta veg gustosa fatta in casa, cliccare qui.

Ingredienti

5 cucchiai di maionese;

ketchup, 1 cucchiaio;

5 cetriolini sott’aceto;

senape, 1 cucchiaio;

paprika, 1 cucchiaino;

½ cipolla bianca;

1 cucchiaino di zucchero;

Worcestershire sauce, quanto basta;

sale e pepe, quanto basta.

Procedimento

Per preparare la salsa Burger bisogna partire dai cetriolini e dalla cipolla che vanno tritati molto finemente. Questo può essere ottenuto sia al coltello che con il mixer. L’importante è che la salsa non abbia al suo interno degli sgradevoli pezzi grossi di cipolla.

Dopo avere tritato finemente questi due ingredienti, potranno essere inseriti all’interno di una ciotola. A questo punto, aggiungere anche la maionese, il ketchup, la senape, la paprika, un cucchiaino di zucchero, sale e pepe e qualche goccia di salsa Worcestershire. Mescolare tutto molto bene e assaggiare. Se necessario, correggere di sale. Lasciare riposare la salsa in frigo, coperta con della pellicola per qualche minuto in modo che tutti i sapori si uniscano bene. Dopo questo lasso di tempo, la nostra salsa è pronta per essere utilizzata. È assolutamente perfetta per un barbecue in giardino o per una serata tra amici in casa. Che si tratti di un hamburger o di un veg Burger, è questo il condimento che renderà il panino perfetto. Con ricetta della salsa Burger per panini strepitosi anche in casa, mangiare un panino casalingo non sarà più la stessa cosa.