Per gli amanti dei sapori mediterranei, ecco la ricetta della pasta alla norma gustosa e irresistibile. Si tratta di un tipico primo piatto di origine siciliana. Può essere facilmente preparato a casa. E ne sono proponibili diverse varianti.

Il formato di pasta ideale

Le penne sono il formato di pasta perfetto per preparare una pasta alla norma gustosa e irresistibile. Ma vanno bene pure i fusilli e i sedani rigati. L’essenziale è la base che deve essere sempre composta da pomodori freschi da sugo, melenzane e ricotta salata.

Avendo a disposizione mezzo chilo di penne, per la sua preparazione abbiamo bisogno di 500 grammi di melenzane, 600 grammi di pomodori freschi da sugo e 150 grammi di ricotta salata da grattugiare. Oltre all’olio per friggere e a quello extravergine di oliva. A ciò si aggiungono il basilico fresco, due spicchi d’aglio ed un pizzico di sale.

Il procedimento

Vediamo, dunque, come preparare la ricetta della pasta alla norma gustosa e irresistibile.

La prima cosa da fare è quella di friggere le melenzane tagliate in fettine sottili. La frittura deve avvenire per pochi minuti in abbondante olio per poi scolare le melenzane fritte sulla carta assorbente.

Per quel che riguarda, invece, la lavorazione dei pomodori freschi da sugo, questi vanno sbollentati in acqua per dieci minuti. Per poi essere riposti nel passaverdure così da ottenere una polpa liscia.

Il sugo di pomodoro deve essere riposto in una padella nella quale, nel frattempo, era già stato preparato il soffritto, con l’olio extravergine di oliva, con l’aglio schiacciato e con una parte del basilico.

A questo punto cuocere il tutto per dieci minuti e, poi, aggiungere il basilico fresco. Fatto ciò, se si vuole, si può rimuovere l’aglio.

La salsa profumata è pronta per essere aggiunta alle penne cotte al dente. Girare a fuoco lento e amalgamare. La pasta alla norma è ora pronta.

Come tocco finale aggiungere sulle penne, ad ogni porzione da servire, le melenzane fritte. E poi ricotta salata grattugiata e basilico fresco.