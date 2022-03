Andando a ritroso nella nostra memoria gastronomica, spesso potrebbero tornarci alla mente le cosiddette “ricette di una volta”. Il riferimento è ovviamente alle tradizionali ricette della nonna, quelle che ricordiamo volentieri quando volgiamo lo sguardo al passato, al periodo della nostra infanzia. In alcuni casi, è un vero e proprio racconto da generazioni in generazioni di preparazioni povere ma decisamente gustose. Pertanto, preparazioni, ricette e metodi di cottura potrebbero ricordarci momenti lieti della nostra vita passata. Dalle polpette preparate con i segreti della nonna alla cottura perfetta dei legumi: spesso le tradizioni tramandate ci rimandano ai dolci sapori di un tempo.

La ricetta della nonna per preparare un goloso budino alle mele come una volta, senza colla di pesce né amido di mais

Tuttavia, non solo il meraviglioso sapore del salato, ma anche i dolci. Infatti, uno dei tanti golosi dolci che potrebbero farci fare un salto indietro nel tempo è il budino. Certo, al giorno d’oggi, siamo abituati a ingredienti che si mescolano dando vita a differenti varianti. Molti utilizzano la farina o l’amido di mais, altri potrebbero utilizzare la colla di pesce o i preparati istantanei. Tuttavia, spesso, pur ottenendo un risultato che conferma le nostre aspettative iniziali, potremmo non ritrovare nella preparazione i vecchi sapori di un tempo. E così, abituati a nuovi sapori, potremmo aver dimenticato i vecchi. Spesso bastano pochi ingredienti in cucina per realizzare preparazioni sensazionali. Pertanto, andiamo a vedere gli ingredienti per la ricetta della nonna per preparare un goloso dolce che potrebbe riportarci indietro nel tempo.

Vediamo gli ingredienti e la preparazione per 4 budini:

400 ml di latte parzialmente scremato;

2 mele annurche;

80 g di riso glutinoso;

30 g di zucchero di canna;

1 uovo;

40 g di mandorle a scaglie;

2 cucchiaini di cannella;

sale q.b.

Preparazione

Cominciamo la preparazione dei budini sciacquando più volte il riso sotto il getto d’acqua corrente. Mettiamolo in una casseruola con il latte, un pizzico di sale e portiamo a ebollizione. Copriamo con il coperchio e lasciamo cuocere il riso per circa 20 minuti a fuoco dolce mescolando di tanto in tanto. In una ciotola amalgamiamo l’uovo con lo zucchero e la cannella.

Sbucciamo le mele, grattugiamone una e affettiamo l’altra. Dopo aver eseguito questi passaggi, togliamo un attimo dal fuoco la pentola con il riso, quindi uniamo il composto di zucchero e cannella.

Amalgamiamo bene con una spatola e rimettiamo il riso sul fuoco lasciando cuocere per circa 10 minuti. Trascorso il tempo uniamo le mandorle a scaglie, la mela grattugiata e lasciamo cuocere per altri 5 minuti.

Infine, dividiamo il budino formando 4 monoporzioni, completando il dolce e guarnendolo in superficie con le fettine di mela e un pizzico di cannella.

