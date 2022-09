Come cucinare le zucchine per cena e in modo diverso dal solito? Una possibile risposta è provare la ricetta della nonna per preparare le zucchine ripiene senza carne. Bisogna tagliarle a barchetta e in seguito farcirle con la loro stessa polpa, con le olive nere denocciolate, i pomodori, la provola e un insaporirle ulteriormente con degli aromi.

La ricetta della nonna per preparare le zucchine ripiene vegetariane al forno

Sono semplici da preparare e pronte in meno di un’ora. Basta solamente seguire attentamente i passaggi che esplicheremo per cucinare alla perfezione questo piatto della tradizione.

Ingredienti per 4 persone

2 zucchine lunghe;

125 g di provola;

una manciata di pomodorini;

olive nere denocciolate;

parmigiano;

basilico;

menta;

pangrattato;

pepe nero;

olio extravergine di oliva;

sale.

Come pulire le zucchine

Lavare le zucchine. In seguito spuntarne le estremità con l’aiuto di un coltello e tagliarle a metà seguendo il senso della lunghezza. Inciderle e svuotarle con delicatezza. Si raccomanda di sminuzzarne e conservarne la polpa.

Come togliere l’amaro dalle zucchine

A volte può capitare che le zucchine, proprio come le melanzane, siano troppo amare per essere mangiate. Per evitare questo pericolo e assicurarsi una perfetta riuscita della ricetta, basta metterle nello scolapasta assieme a del sale grosso. Adagiarvi sopra un peso e lasciarle riposare per 1 ora. Trascorso questo lasso di tempo, sciacquarle sotto acqua corrente fredda.

Procedimento

Una volta che le zucchine saranno pronte, sarà possibile procedere con la ricetta. Prima di tutto, lavare i pomodorini e tagliarli a pezzetti. Quindi mescolarli alla polpa di zucchine assieme alle olive denocciolate. Grattugiare il parmigiano e aggiungerlo al resto degli ingredienti e poi insaporire con olio extravergine di oliva, pepe, sale e un trito di basilico e menta. A questo punto, mescolare e solo poi tagliare e aggiungere la mozzarella. Il ripieno è pronto.

Cospargere l’interno delle zucchine a barchetta con un po’ di olio extravergine di oliva e di sale fino. Riempirle con la farcitura preparata in precedenza e poi cospargerle con del pangrattato. A questo punto, non resta che cuocerle in forno statico a 180° per 35 minuti circa. Per renderle ancora più croccanti, azionare la funzione grill durante gli ultimi minuti di cottura.

