Gli gnocchi alla sorrentina, caldi e filanti con sugo di pomodoro e mozzarella, sono una delle ricette regionali più buone di tutta Italia. Sono normalmente serviti all’interno di un tegame di coccio, ottimo per mantenere il calore di questo straordinario primo piatto.

La ricetta originale campana prevede come ingredienti fondamentali le uova, la farina e le patate. Questi 3 ingredienti genuini creano un mix di sapori perfetto. Molte persone, però, preferiscono la versione degli gnocchi senza patate, che permette di lasciare la pasta più al dente.

Per questo motivo oggi vedremo come preparare una versione alternativa degli gnocchi, che non prevede patate né uova. Infatti, avremo bisogno solo di acqua, farina e un pizzico di sale. Possiamo preparare questi gnocchi quando, ad esempio, arrivano degli ospiti in casa all’ultimo momento. Oppure quando vogliamo un piatto fatto in casa, ma abbiamo poco tempo per prepararlo.

La ricetta della nonna per preparare dei deliziosi gnocchi fatti in casa senza patate e senza uova ma buoni quanto quelli alla sorrentina

Iniziamo a mettere sul fuoco una pentola con dell’acqua, aspettiamo che quest’ultima giunga a bollore e aggiungiamo un po’ di sale. Per 2-3 persone dovremo utilizzare circa 250 ml di acqua. A questo punto, spegniamo il fuoco e versiamo al suo interno 300 g di farina 00 e mescoliamo il tutto velocemente. Una volta ottenuto un composto compatto, riportiamolo sul nostro piano di lavoro e lavoriamolo con le mani, aggiungendo altra farina nel caso in cui servisse. Quando l’impasto sarà morbido e liscio, creiamo dei filoncini lunghi e piuttosto sottili. Tagliamoli in parti piccole e passiamo ognuna di queste sull’apposito taglierino rigagnocchi. Versiamoli quindi in acqua bollente e, una volta in superficie, scoliamoli.

Un sughetto davvero squisito

Uno dei condimenti più invitanti per condire gli gnocchi potrebbe essere quello con zucca e salsiccia. Per realizzarlo al volo basterà semplicemente tagliare la zucca a fette e farla cuocere in forno. Una volta estratta, la tagliamo in piccole parti e la facciamo saltare leggermente in padella con cipolla e olio EVO. A questo punto, aggiungiamo la salsiccia privata del budello e sfumiamo il tutto con del vino bianco. Una volta evaporato, versiamo un mestolo di acqua di cottura e aggiungiamo gli gnocchi appena cotti. Saltiamo questi ultimi per un paio di minuti e poi siamo pronti per servire, aggiungendo un filo di olio EVO a crudo. Ecco, quindi, la ricetta della nonna per preparare gli gnocchi al volo e che ci regalerà un primo piatto gustosissimo, perfetto per il pranzo della domenica.

