È questo il momento perfetto per preparare le nostre amarene sciroppate. La raccolta è già partita e non sappiamo proprio come consumarle tutte. Quindi, quale migliore idea se non conservarle per poterle gustare tutto l’anno? Le amarene sciroppate sono perfette per un ripieno di una crostata. Ma anche per un tiramisù o perché no, un risotto originale.

Le proprietà poco conosciute

Le amarene sono un po’ più bistrattate rispetto alle ciliegie. Ma in realtà sono dei frutti ricchi di proprietà benefiche per la salute. Sono un rimedio fantastico contro gonfiori e ritenzione idrica. Questo perché contengono bioflavonoidi che rafforzano i capillari e agevolano la normale circolazione. E poi, come per le ciliegie, i noccioli si possono utilizzare per creare uno speciale cuscino per alleviare il dolore.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

La ricetta della nonna per le amarene sciroppate più gustose che ci siano

Vediamo ora come preparare le nostre amarene sciroppate. Il procedimento è davvero semplice e adatto a tutti. Prima di tutto prendiamo le nostre amarene e laviamole bene. Usiamo il lavello pieno d’acqua per comodità e con le mani assicuriamoci di pulirle bene tutte. Ora rivestiamo con uno strofinaccio pulito una cesta o un contenitore ampio. E le lasciamo sgocciolare, così che perdano tutta l’acqua in eccesso da sole.

Ora la parte più noiosa, ma necessaria

Dobbiamo denocciolarle tutte. Scegliamo il metodo che preferiamo, a mano o aiutandoci con una cannuccia. Quando avremo finito pesiamole. A questo punto trasferiamole in un barattolo abbastanza grande per contenerle. E mettiamo lo zucchero in proporzione 1:1. Cioè per ogni chilo di amarene aggiungiamo la stessa quantità di zucchero. Richiudiamo il barattolo e riponiamolo in un posto soleggiato.

Devono rimanere esposte al sole per circa due settimane. O finché tutto lo zucchero non si sia sciolto completamente. Poi travasiamo le nostre amarene sciroppate in barattoli più piccoli che andranno bolliti. Questo passaggio serve per sigillare bene le nostre conserve.

Ecco quindi, la ricetta della nonna per le amarene sciroppate più gustose che ci siano. Semplice ma efficace. Come tutte le ricette delle nostre nonne. Ora possiamo gustarle ogni volta che vogliamo.