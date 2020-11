Per gli spaghetti e le tagliatelle, ma anche per le penne, ecco la ricetta della nonna per il ragù di carote delizioso per la pasta. Perché i sughi con ortaggi e verdure sono sempre quelli che, per gusto, in tavola hanno una marcia in più al fine di deliziare il palato.

Nel dettaglio, supponendo di preparare il ragù per il pranzo della domenica, servono 8 carote, 2 cipolle, 4 gambi di sedano, 4 cucchiai di concentrato di pomodoro. 8 cucchiaini di olio extravergine di oliva e mezzo litro di salsa di pomodoro.

Ecco la ricetta della nonna per il ragù di carote delizioso per la pasta

Passando alla preparazione del ragù per condire la pasta, la prima cosa da fare è quella di pulire e di tagliare a tocchetti le carote ed il sedano. E questo al fine di frullare poi il tutto in maniera grossolana. Mentre la cipolla sminuzzata viene fatta prima rosolare in olio per due minuti, e poi appassire aggiungendo un po’ d’acqua.

Adesso si può unire la cipolla al trito di sedano e di carote, e amalgamare in una padella capiente aggiungendo prima il concentrato di pomodoro. E poi la passata di pomodoro assaggiando e aggiustando con il sale. A questo punto, per non più di 15 minuti, si passa alla cottura con il coperchio aggiungendo due mestoli d’acqua. Controllare la cottura e nel caso aggiungere un altro mestolo d’acqua. E questo fino a quando il ragù non sarà cotto e dall’aspetto molto denso.

Il ragù di carote delizioso è così pronto per condire gli spaghetti, le penne o le tagliatelle. E guarnendo ogni piatto di portata con le foglie di basilico fresco e con una spolverata abbondante di formaggio grattugiato. Il ragù vegetale, inoltre, è ottimo e leggero pure come condimento per realizzare per il pranzo della domenica una pasta al forno da leccarsi i baffi.