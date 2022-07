L’estate è un momento dell’anno in cui si possono preparare diverse conserve. I frutti di questa stagione sono tanti e variegati. Uno dei più dolci e amati è proprio l’albicocca. Oltre a usarla per preparare la solita confettura, la si può sciroppare e lasciarla nella dispensa durante l’autunno e l’inverno o fin quando non la si vorrà mangiare.

La ricetta della nonna che illustreremo è facile e veloce da realizzare e richiede l’utilizzo di pochissimi ingredienti.

Gli ingredienti per prepararne 3 vasetti

1,2 kg di albicocche;

700 ml di acqua;

1 buccia di limone preferibilmente biologico;

400 g di zucchero.

Prima di procedere, raccomandiamo di sterilizzare i barattoli che si useranno per la conserva sia prima che dopo averli riempiti e seguire le basilari norme igienico-sanitarie per evitare le contaminazioni. Dopo averli riempiti, urge sanificarli una seconda volta.

La ricetta della nonna delle albicocche sciroppate

Prendere un pentolino e fare al suo interno uno sciroppo con acqua, zucchero e buccia di limone preferibilmente biologico. Lavare le albicocche, dividerle a metà e togliere i noccioli. Meglio non buttare questi ultimi, che potranno essere riutilizzati in cucina.

Mettere le albicocche nei barattoli già sterilizzati e ricoprirle completamente con lo sciroppo. Chiuderli ermeticamente e sanificarli nuovamente in pentola per altri 30 minuti. Lasciarli raffreddare completamente e poi metterli in dispensa o in un qualsiasi luogo buio e asciutto.

Dopo 1 mese, le albicocche sciroppate potranno essere mangiate da sole o usate per preparare anche dolci come la schiacciata e diversi tipi di torte. Quando il barattolo viene aperto, il suo contenuto deve essere consumato in massimo tre o quattro giorni di tempo.

Come riciclare i noccioli di albicocche avanzati

I noccioli di albicocca tornano utili per preparare un buonissimo liquore dal sapore simile a quello dell’amaretto. Ne serviranno 20 assieme a 200 ml di alcol a 95°, 300 g di zucchero e di acqua oligominerale.

Per preparare il liquore, bisogna prima di tutto aprire i noccioli con l’aiuto di uno schiaccianoci. I pezzi legnosi vanno buttati in un recipiente contenente l’alcool. I semi vanno prima spellati e poi immersi al suo interno.

Sigillare il contenitore e far riposare il liquore per 40 giorni. Trascorso questo lasso di tempo, mettere sul fuoco un pentolino con lo zucchero e l’acqua. Preparare uno sciroppo, facendo sciogliere tutto quanto lo zucchero. Spegnere il fuoco e ricoprire il pentolino con un coperchio. Lasciarlo raffreddare e versarlo nel contenitore con alcool e noccioli di albicocca.

Chiuderlo nuovamente e lasciarlo in infusione per una settimana. Al termine di quest’ultima, il liquore ai noccioli di albicocca sarà finalmente pronto per essere servito dopo un pranzo o una cena e fare un figurone con parenti e amici.

