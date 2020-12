Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Cosa mangiare oggi? Come primo piatto gustoso per il pranzo della domenica, ecco la ricetta della nonna della pasta alla boscaiola che tutti apprezzeranno. E questo perché trattasi di una ricetta che è tipica autunnale da servire ben calda ed utilizzando sempre ingredienti e prodotti rigorosamente freschi di stagione.

Ecco gli ingredienti:

mezzo chilo di pasta a scelta ed in questo caso per la pasta alla boscaiola le penne sono perfette.

E poi 300 grammi di passata di pomodoro, 200 grammi di funghi. 200 grammi di salsiccia, 1 cipolla bianca, un bicchiere di vino bianco. Nonché 50 grammi di formaggio parmigiano grattugiato, olio extravergine di oliva, il prezzemolo ed il sale giusto quanto basta.

Passando alla preparazione, in una padella capiente si può iniziare a far rosolare la cipolla tagliata a fettine con olio extravergine di oliva. Dopo qualche minuto aggiungere la salsiccia che è stata sbriciolata e quindi priva del budello. Cuocere facendo sfumare il bicchiere di vino bianco. Aggiungere i funghi tagliati a fettine e quando cotti aggiungere ora pure la polpa di pomodoro mescolando e amalgamando muniti di un cucchiaio di legno.

Aggiustare eventualmente di sale ed aggiungere in padella le penne che, nel frattempo, sono state cotte al dente, ed il parmigiano dando un’ultima mescolata. La pasta alla boscaiola ora è pronta. Ora far cadere su ogni piatto di portata abbondante prezzemolo sminuzzato.

Gli ingredienti possibili per la pasta alla boscaiola, dalla pasta ai funghi

Per quel che riguarda il tipo di pasta per la ricetta della nonna alla boscaiola si possono scegliere le penne, come sopra consigliato. Ma pure le pennette o pasta fresca come le tagliatelle. Mentre per quel che riguarda la varietà dei funghi vanno bene i porcini, ma pure i funghi champignon.