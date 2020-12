Per la prima colazione, ma anche per una merenda all’insegna del gusto, ecco la ricetta della nonna dei biscotti semplici e deliziosi alla banana. Croccanti fuori, dal cuore morbido e nello stesso fragranti e con poco zucchero aggiunto. Sono queste, infatti, le caratteristiche dei biscotti della nonna alla banana grazie proprio al fatto che nella ricetta è già presente un frutto che, come noto, è spiccatamente zuccherino.

Nel dettaglio, partendo con 600 grammi farina, servono due uova e due tuorli, sei banane, 200 grammi di zucchero semolato, 200 grammi di burro, una bustina di lievito istantaneo per i dolci. Nonché la granella di zucchero prima di infornare i biscotti, e la vaniglia in polvere giusto quanto basta.

Ecco la ricetta della nonna dei biscotti semplici e deliziosi alla banana

Passando alla preparazione, la prima cosa da fare è quella di sbucciare e di schiacciare bene le banane aiutandosi con una forchetta all’interno di una ciotola capiente. Dopodiché aggiungere il fuso, ma solo dopo che si sarà raffreddato, insieme allo zucchero semolato e amalgamare per bene.

Ora si possono pure aggiungere i tuorli d’uovo mescolando muniti di una frusta da cucina. Per poi mettere nell’impasto pure il lievito e la farina, precedentemente setacciati, ed un pizzico di vaniglia in polvere. Dopo aver mescolato per bene ora si possono aggiungere, per completare l’impasto, gli albumi d’uovo che sono stati montati a neve. Aggiungere gli albumi a poco a poco fino ad ottenere un impasto omogeneo da far riposare in frigorifero per un’ora.

Dopodiché, su una teglia dove è stato adagiato un foglio di carta forno, si possono mettere distanziati cucchiai di impasto passati nella granella di zucchero. Con il forno preriscaldato a 180 gradi, i biscotti della nonna alla banana saranno pronti in massimo 15 minuti. In particolare, il forno potrà essere spento quando nei bordi dei biscotti si vedrà la doratura.