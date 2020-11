Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La cipolla è un alimento che divide le persone esattamente a metà. C’è chi riesce a trovarle posto in qualsiasi ricetta rendendola più sfiziosa e saporita, chi invece non riesce a tollerarne l’odore neanche a distanza.

Tuttavia questo particolare alimento viene utilizzato per ideare molte ricette diverse tra loro.

È possibile cucinarla fritta, al forno, gratinata, ma anche cruda per dare un tocco in più ad una semplice insalata.

Oggi con questo articolo scopriremo un nuovo modo molto particolare per cucinare la cipolla: ecco svelata la ricetta della marmellata di cipolla rossa.

Gli ingredienti

Per preparare un vasetto da circa 200 ml dovremmo fornirci di:

300 grammi circa di cipolla rossa;

100 grammi di zucchero, preferibilmente di canna;

60 millilitri di aceto balsamico;

40 grammi circa di zucchero semolato.

La ricetta della marmellata di cipolla rossa

Dopo aver lavato e sbucciato le cipolle, tagliarle a rondelle sottili.

Andare a mescolare le fettine ottenute insieme allo zucchero di canna, all’aceto balsamico e allo zucchero semolato.

A questo punto è necessario lasciar riposare il composto per circa 2 o 3 ore.

Ogni mezz’ora è consigliato mescolare il tutto.

Andiamo ora a versare tutti gli ingredienti all’interno di una pentola e lasciamoli bollire per circa 30 o 40 minuti. La bollitura servirà per far evaporare i liquidi della cipolla e per caramellare le due diverse tipologie di zuccheri presenti all’interno.

Al termine del tempo possiamo ora versare la nostra marmellata appena fatta in contenitori di vetro che però dovremo necessariamente sterilizzare precedentemente.

Chiudiamo il contenitore di vetro con un coperchio e lasciamo raffreddare la nostra marmellata in frigo.

È consigliato consumarla entro pochi giorni.

La marmellata di cipolla rossa è perfetta per accompagnare pietanze quali i formaggi. Questi, con il loro gusto forte, si sposano perfettamente con il sapore ottenuto dall’unione di questi ingredienti.

Ecco perciò svelata la ricetta che colorerà le nostre tavole.