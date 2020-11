Anche seguendo un piano alimentare sano, non è necessario rinunciare al gusto. Si è visto che una dieta ipocalorica dura più al lungo se possiamo toglierci qualche sfizio ogni tanto, continuando a mangiare in modo bilanciato. Oggi parliamo della ricetta della maionese senza olio con pochissime calorie. Questa è senz’altro una delle salse più popolari. Sono persino possibili variazioni agli ingredienti base, aggiungendo ad esempio spezie o yogurt.

Raccomandazioni

Quando vogliamo preparare la maionese fatta in casa, è importante avere delle uova sempre fresche. È consigliato toglierle dal frigo circa 10 minuti prima di cominciare ad ideare la ricetta.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Gli ingredienti

Per 5 porzioni, il tempo di preparazione è compreso tra i 10 e i 15 minuti.

Per 50 grammi di salsa, l’apporto calorico si aggira intorno alle 30 Kcal.

a) un tuorlo d’uovo

b) cucchiaio di amido di mais

c) 200 ml latte scremato o 200 ml di acqua

d) un cucchiaio di succo di limone

e) un pizzico di sale

d) uno spicchio di aglio o un pizzico di aglio in polvere

La ricetta della maionese senza olio con pochissime calorie

Questa è una salsa molto leggera, ideale per chi non può assimilare grassi e per chi preferisce condurre una buona e sana alimentazione.

Il primo passo è unire il cucchiaio di amido di mais con il latte scremato e mescolare. Inserire la miscela in una pentola, posizionarla sul fuoco e portarla a bollire. Controllare sempre che non si formino grumi, perciò mescolare in modo constante. Quando la miscela arriva al punto di bollire, possiamo chiudere il fornello e lasciar raffreddare il tutto. Infine versare il composto in una bacinella e aggiungere l’aceto, l’aglio, il succo di limone e il tuorlo d’uovo.

Mescolare tutti gli ingredienti, ma fare attenzione a non fare addensare troppo la salsa.

La maionese senza olio è una salsa perfetta per accompagnare piatti di diversi tipi, offrendo un tocco in più al nostro palato.