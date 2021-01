Cucinare dolci è un’attività che piace a molte persone. Ognuno di noi ha almeno un conoscente che ama passare il tempo in cucina a preparare i dolci più disparati. Ogni volta si ricercano ricette diverse, varianti delle torte classiche o loro opzioni più elaborate.

Cucinare e servire torte golose e belle a vedersi fa fare sicuramente bella figura. Perché non cimentarsi allora con la ricetta della golosissima torta sabbiosa, ottima per far colpo sugli ospiti? Questo dolce non è certo dietetico, ma è talmente buono da non poterne fare a meno neanche in periodo di dieta.

Ingredienti per la torta sabbiosa

Ecco di cosa abbiamo bisogno per preparare questo squisito dolce:

125 g di farina 00;

125 g di fecola di patate;

250 g di zucchero;

250 g di burro;

5 uova medie;

5 g di lievito vanigliato;

Zucchero a velo q.b.;

Sale q.b.

Procedimento

Vediamo quindi la ricetta della golosissima torta sabbiosa, ottima per far colpo sugli ospiti. Seguiamo accuratamente questi pochi e semplici passaggi e otterremo un dessert dal gusto celestiale.

Prendere il burro e lasciarlo fuori dal frigo per circa 20 minuti. In questo modo si ammorbidirà e sarà più facile montarlo insieme allo zucchero. Quindi fare grossolanamente a pezzi il burro e metterlo in una ciotola abbastanza capiente. Montare il burro con delle fruste elettriche per 2 o 3 minuti. Quindi aggiungere lo zucchero e ripetere l’operazione. Aggiungere al burro montato le uova, la farina e lo lievito. A questo punto aggiungere anche un pizzico di sale.

Amalgamare il tutto usando una spatola o un leccapentola. Per ottenere un buon risultato, fare movimenti circolari dal basso verso l’alto. Quindi imburrare una teglia e versarvi il composto. Cuocere in forno a 160°C per circa 70 minuti. Far raffreddare la torta e quindi spolverare con dello zucchero a vero setacciato. Servita in tavola, questa torta conquisterà davvero tutti e farà fare un’ottima figura!