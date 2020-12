Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Al posto dei piatti che sono a base di carne o di pesce, ecco la ricetta della frittata alle ortiche per un secondo alternativo dal gusto delicato.

Supponendo di preparare per sei persone, servono otto uova, 700 grammi di punte di ortica che sono state in precedenza ben pulite e asciugate. Nonché cinque cucchiai di formaggio parmigiano grattugiato, l’olio extravergine di oliva, il sale e il pepe giusto quanto basta.

Per la preparazione della frittata la prima cosa da fare è quella di saltare le punte di ortica in una padella con poco olio extravergine di oliva.

Mentre, in una ciotola, prima si sbattono le uova, e poi si arricchisce il composto con l’aggiunta del formaggio parmigiano grattugiato. E anche di un pizzico di sale e di pepe amalgamando il tutto per bene muniti di una frusta da cucina. Oppure in alternativa alla frusta basta semplicemente un forchettone.

Nella padella con le punte di ortica, che sono già intenerite, ora si possono aggiungere le uova sbattute al fine di cuocere a fiamma bassa. E questo fino a quando l’uovo non sarà completamente cotto e quindi condensato.

Alcune le raccomandazioni sull’ortica e sulle sue spiccate proprietà naturali

Per questa ricetta si raccomanda di sfogliare l’ortica, e ciò al fine di ricavarne le punte, sempre muniti di guanti in lattice. Dopodiché la pianta erbacea deve essere, prima messa a bagno, e poi lavata accuratamente in acqua corrente. E ciò allo scopo di rimuovere del tutto eventuali tracce di sostanza urticante.

E sebbene maneggiare l’ortica possa spesso incutere timore, in realtà si tratta di un’erba che è ricca di vitamine e di sali minerali. Come rimedio naturale, inoltre, l’ortica ha pure spiccate proprietà digestive, depurative oltre che disintossicanti. L’ortica, inoltre, è ottima pure per la preparazione di risotti così come spiegato in questo articolo.